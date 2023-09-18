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Okullar açılalı 2 hafta oldu ama bir okulda hâlâ öğretmen yok

Okullar açılalı 2 hafta oldu ama bir okulda hâlâ öğretmen yok
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Eylül 2023 - 15:40

Okulların açılmasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen bir okula hâlâ öğretmen ataması yapılmadı. Ardahan’daki bir okulda öğretmen olmamasına isyan eden veliler Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yaptı

Okullar açılalı 2 hafta oldu ancak Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Köprülü beldesinde Şehit Jandarma Er Şerafettin Özdağ İlköğretim Okulu’nda öğretmen yok.

Haberler.com’un haberine göre, veliler öğretmen ataması yapılmayan okula çocuklarını gönderemiyor.

‘GEREKEN YAPILSIN’ ÇAĞRISI

İlköğretim birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar okuyan çocuklar için okulda öğretmen olmadığını belirten veliler, çaresizce seslerini duyurmak istiyor.

Çocuklar okula gelmesin diye anonsların yapıldığını söyleyen bir veli, “Ne kadar acı değil mi? İlk duyduğumda bir baba olarak hissettiğim duygunun tarifi yok” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na, bölgedeki yöneticilere ve önde gelen siyasilere seslenen veliler, bir an önce gerekenin yapılması yönünde çağrıda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ‘ATAMA’ MESAJI VERMİŞTİ

Erdoğan, “Eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002’de göreve geldiğimizde 500 bin öğretmen varken bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda atamaları sürdüreceğiz” diyerek ‘atama’ mesajı verdi.

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