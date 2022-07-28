Aziz dizisinin Dilruba’sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! “Altına bir şey giymedin mi?”

En son Aziz dizisindeki Dilruba karakteri ile televizyon ekranlarına gelen Damla Sönmez, sıcak havaların bastırmasıyla tatil keyfine tam gaz devam ediyor. Keyifli anlarını paylaşan oyuncu, iddialı pozuyla gündeme geldi.

Oyuncu kimliğiyle tanınan Damla Sönmez yıllar içerisinde birçok farklı proje ile anıldı.

Damla Sönmez, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer almaya başladı.

O poza, “Altına bir şey giymedin mi?”, “Bayılıyorum sana” gibi Damla Sönmez son zamanlarda cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.yorumlar yapıldı.