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Aziz dizisinin Dilruba’sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! “Altına bir şey giymedin mi?”

Aziz dizisinin Dilruba’sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! “Altına bir şey giymedin mi?”
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28 Temmuz 2022 - 14:01

En son Aziz dizisindeki Dilruba karakteri ile televizyon ekranlarına gelen Damla Sönmez, sıcak havaların bastırmasıyla tatil keyfine tam gaz devam ediyor. Keyifli anlarını paylaşan oyuncu, iddialı pozuyla gündeme geldi.

Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 1

Oyuncu kimliğiyle tanınan Damla Sönmez yıllar içerisinde birçok farklı proje ile anıldı.

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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 2

Kariyerinin yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da gündeme gelen isim, son paylaşımıyla dikkat çekti.

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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 3

TATİL POZUYLA OLAY OLDU

Damla Sönmez, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde yer almaya başladı.

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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 4

Tişörtüyle poz veren oyuncuya binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 5

O poza, “Altına bir şey giymedin mi?”, “Bayılıyorum sana” gibi Damla Sönmez son zamanlarda cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.yorumlar yapıldı.

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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 6

Damla Sönmez son zamanlarda cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 7

Başarılı oyuncunun Instagram’da 1.9 milyon takipçisi bulunuyor.

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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 8

İşte Damla Sönmez’in o pozları…

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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 9
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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 10
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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 11
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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 12
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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 13
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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 14
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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 15
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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 16
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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 17
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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 18
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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 19
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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 20
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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 21
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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 22
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Aziz dizisinin Dilruba'sı Damla Sönmez tatil pozuyla olay oldu! "Altına bir şey giymedin mi?" - Sayfa 23

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