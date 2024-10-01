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Seren Serengil: Tarikat ve cemaatler kapatılsın

Seren Serengil: Tarikat ve cemaatler kapatılsın
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Ekim 2024 - 16:20

Başıboş köpeklerle ilgili düzenleyeme tepki gösteren Seren Serengil, “Türkiye Cumhuriyeti’nde tarikatların ve cemaatlerin oluşması yasak. Şimdi kanunu uygulayın köpekleri toplantın diyenler, niye tarikatları, cemaatleri kapatmıyor” dedi.

Haber Merkezi

Türkiye’nin kronikleşmiş sorunlarından olan başıboş sokak köpeklerine ilişkin yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçti.

Bu yasa sayesinde vatandaşlar başıboş sokak köpeklerinin saldırıları sonucu artık ölmeyecek ve sokaklarda güvenle yürüyebilecek.

Ancak Seren Serengil, saldırgan olan köpeklerin toplatılmasına karşı.

Köpeklerin saldırgan olmadığını da savunan Serengil, son yaptığı açıklamayla bir hayli şaşırttı.

“İLK ÖNCE TARİKAT VE CEMAATLERİ KAPATIN”

Başıboş sokak köpeği sorununu tarikat ve cemaatlere bağlayan Serengil’in ifadelerine anlam verilemedi.

Serengil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de ilk önce tarikat ve cemaatler kapatacaklar. O zihniyet bitince biz normale döneceğiz. Bakın, biz Türk milletiyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nde tarikatların ve cemaatlerin oluşması yasak. Şimdi kanunu uygulayın köpekleri toplantın diyenler, niye tarikatları, cemaatleri kapatmıyor.”

“HAYVAN GÜNAH DİYORLAR, ESAS BUNLAR TEMİZLENSİN”

“Nerede hayvan sevmeyen gruplar; bunlar hayvanlara günah diyorlar, hayvan haram diyorlar. Böyle bir güruh oluştu 20 yıldır bu ülkede. Esas bunların temizlenmesi lazım. İnşallah bunlar gidecekler ve hayvanlar da sokaklara geri dönecekler. Bizim amacımız, temennimiz bu.”

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