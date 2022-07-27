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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçında tur peşinde!

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçında tur peşinde!
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27 Temmuz 2022 - 10:10

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ile yeni transferler bir kez daha seyirci önüne çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda 0-0’ın rövanşında Fenerbahçe Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i konuk edecek. İlk karşılaşmada beraberlikle ayrılan Sarı-Lacivertli temsilcimiz, ikinci sınavında rakibiyle kozlarını Kadıköy’de paylaşacak. Teknik Direktör Jorge Jesus’un süre vermesi halinde Bu sezon kadroya dahil olan ve Avrupa listesinde yer alan Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King ve Bruma forma giyecek. Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı canlı yayınla ekranlara gelecek. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, detaylar.

Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş maçı için geri sayım devam ediyor. Polonya’da oynanan Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde rakibi ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda çarşamba günü oynanacak rövanş maçında galibiyet için elinden geleni yapacak. yeni transferle birlikte sezona güçlü girmek ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak isteyen temsilcimiz rakibini elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma Exxen’den naklen yayınlanacak.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında yarın Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, taraftarının da desteğiyle tur atlamanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 242. müsabakasına çıkacak.

2022-2023 sezonuna teknik direktörlük değişikliği ile başlayan Fenerbahçe, yeni transferle birlikte sezona güçlü girmek ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak istiyor. Bu organizasyona 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımı ile kozlarını Kadıköy’de paylaşacak. Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle ilk maç Polonya’da oynanmış, taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Ukrayna ekibiyle 7. randevu

İlk olarak 2006 yılında Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda karşılaşmış, Ukrayna’daki maçı 3-1’lik skorla Kiev ekibi kazanmış, İstanbul’da oynanan müsabaka 2-2 bitmişti. Fenerbahçe, 2008-2009 sezonu Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer aldığı rakibini mağlup etmeyi başaramadı; Kadıköy’de oynanan müsabaka 0-0, Kiev’de oynanan karşılaşma ise 1-0 Kiev lehine sonuçlanmıştı. Geçtiğimiz yaz Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadele de 1-1 sona erdi.

Yeni transferler görücüye çıkacak

Bu sezon kadroya dahil olan ve Avrupa listesinde yer alan Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King ve Bruma; Teknik Direktör Jorge Jesus’un süre vermesi halinde ilk kez Ülker Stadyumu’nda bir resmi maçta forma giyecek.

Kupa 1’de 34’üncü eleme maçı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 241 maçta 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 301 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 354 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 33. kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Son yıllarda bu organizasyonda eleme turunda aldığı sonuçlar nedeniyle grup aşamasına kalamayan Fenerbahçe, bu şanssızlığını kırmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev’i elemesi halinde 3. Eleme Turu’nda Avustura ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

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