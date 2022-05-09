Ahmet Hakan İmamoğlu’nun ‘hatalarını’ yazdı! ‘Erdoğan gibi yapmaya çalıştı…’

Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğu’nun “hatalarıyla” ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, son günlerde siyasetteki tartışmanın odağı haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğu’nun “hatalarıyla” ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.

Hakan’ın yazısının “Objektif bir bakışla İmamoğlu’nun hataları” başlıklı kısmı şöyle:

Kendisine açılan krediyi sonsuz zannetti. Bu kredinin bir limiti olabileceğini düşünemedi.

Taraftarlarının sosyal medyadan etkilenen kişiler olduğunu unuttu. Taraftarlarındaki eleştirellik potansiyelini fark edemedi.

Seçimi kazanarak tabii ki bir hikâye yazmıştı. Ancak İstanbul’a hizmete ağırlık vermeden bu hikâyeyi tamamlayamayacağını anlayamadı.

Çabuk havaya girdi. İstanbul’a odaklanamadı. “Sen cumhurbaşkanı olacak adamsın, İstanbul neymiş” türü gazlamalara geldi.

Erdoğan’a özendi. Erdoğan gibi yapmaya çalıştı. Erdoğan üslubu kullanmaya kalkıştı. Özgün bir şahsiyet geliştiremedi.

Adaylık hırsını fazla belli etti. Topun ayağına gelmesini beklemedi. Adaylık dilekçesi verir gibi Karadeniz gezisine çıktı.

Taraftarlarının hep savunmada kalmasına neden oldu. Sık sık çok tartışmalı olayların odağında yer aldı.

Demokratlığında, herkesi kucaklama arzusunda, nezaketinde… Hepsinde bir içselleştirememe sorunu yaşadı.