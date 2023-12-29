29 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altında son rakamlar!
29 Aralık Cuma günü, haftanın beşinci gününde altın fiyatlarındaki son durumu merak eden vatandaşlar arama motorlarında günün rakamlarını sorguluyor. Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yükseliş bandında ilerlemeye devam ediyordu.
Altın bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor. İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilimli savaş süreci piyasaların hareketlenmesine sebep olmuştu. İşte 29 Aralık altın fiyatlarındaki son durum…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki gün kapanışını 1.955,34 TL’den yapan gram altın şu an ise 1.963,52 TL alış ve 1.963,76 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Önceki gün kapanışını 3.318,00 TL üzerinden yapan çeyrek altın ise 3.241,00 TL alış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.636,00 TL üzerinden kapanış yapan yarım altın 6.473,000 TL alış ve 6.661,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.