Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

29 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

29 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
29 Aralık 2023 - 10:07

Altında son rakamlar!

29 Aralık Cuma günü, haftanın beşinci gününde altın fiyatlarındaki son durumu merak eden vatandaşlar arama motorlarında günün rakamlarını sorguluyor. Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yükseliş bandında ilerlemeye devam ediyordu.

Altın bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor. İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilimli savaş süreci piyasaların hareketlenmesine sebep olmuştu. İşte 29 Aralık altın fiyatlarındaki son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki gün kapanışını 1.955,34 TL’den yapan gram altın şu an ise 1.963,52 TL alış ve 1.963,76 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Dolarda yeni rekor: Zirveyi gördü!Dolarda yeni rekor: Zirveyi gördü!

Önceki gün kapanışını 3.318,00 TL üzerinden yapan çeyrek altın ise 3.241,00 TL alış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

6.636,00 TL üzerinden kapanış yapan yarım altın 6.473,000 TL alış ve 6.661,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolarda yeni rekor: Zirveyi gördü!Dolarda yeni rekor: Zirveyi gördü!
Avrupa Merkez Bankası üyelerinden 2024’te indirim beklemeyin uyarısıAvrupa Merkez Bankası üyelerinden 2024’te indirim beklemeyin uyarısı
Çalışan emekliler bekliyordu!Çalışan emekliler bekliyordu!
28 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?28 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
28 Aralık dolar ne kadar oldu?28 Aralık dolar ne kadar oldu?
EN ÇOK KAZANANLAR
    EN ÇOK KAYBEDENLER
      EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
        BUGÜN 1000TL NE OLDU?
        • -

          BORSA

        • -

          DOLAR

        • -

          EURO

        • -

          ALTIN

        KUR ÇEVİRİCİ

        Para Birimi

        Çevrilecek Para Birimini Seçin

        Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !