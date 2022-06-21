Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Zam Yağmuru Devam Ediyor! Elazığ’da Ekmek Ve Ulaşıma Zam

Zam Yağmuru Devam Ediyor! Elazığ’da Ekmek Ve Ulaşıma Zam
2 views
21 Haziran 2022 - 15:38

Zam yağmuru devam ediyor. Elazığ’da 3 lira olan ekmeğin fiyatı 4 Liraya çıkarken toplu ulaşımdaki 4 lira olan tam bileti 6 liraya, 3 lira 50 kuruş olan öğrenci biletini ise 4 lira 50 kuruşa çıktı.

Elazığ’da 3 lira olan ekmeğin fiyatı 4 liraya çıktı. Elazığ Şoförler Odası ise toplu ulaşımdaki 4 lira olan tam bileti 6 liraya, 3 lira 50 kuruş olan öğrenci biletini ise 4 lira 50 kuruşa yükseltti.

Elazığ’da ekmeğe ve ulaşıma zam yapıldı. 200 gram ekmek 4 lira olurken ulaşımda ise sivil ücretleri 6 lira, öğrencilere ise 4 lira olarak belirlendi.

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre, akaryakıt fiyatlarının artmasının ardından Elazığ Şoförler Odası da çareyi ulaşıma zam yapmakla buldu.

Nisanda da zam yapılmıştı

Elazığ’da en son 1 Nisan 2022 tarihinde ekmeğe zam yapılmıştı.

Fırıncılar Odası tarafından alınan bir önceki karara göre Elazığ’da açık ekmek 240 gramdan 200 grama düşürülmüş ve 3 liradan satışa çıkarılmıştı. Somun ekmekte ise gramında bir değişiklik yapılmazken fiyatı 2 lira 50 kuruştan 3 liraya çıkarılmıştı.

Fırıncılar Odası tarafından alınan kararla birlikte Elazığ’da 200 gram açık ekmek satışı 4 lira olarak belirlendi.

Tam bilet 6 TL oldu

Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman, toplu ulaşımda 4 lira olan tam biletin 6 liraya, 3 lira 50 kuruş olan öğrenci biletinin ise 4 lira 50 kuruşa çıkartıldığını taksimetre açılışının 12 lira olacağını duyurdu.

Toraman, “6-7 aydır dünyada ekonomik bir sıkıntı yaşıyoruz. Akaryakıtlara gelen zamlar şoför esnafını zor duruma düşürdü. Tabi şoför esnafı dediğimiz zaman sadece bizim esnafımızı kapsamıyor tüm esnafı etkiliyor ama en fazla ciddi zararı olan bizim kamyon, otobüs, minibüs toplu taşıma ile alakalı olan esnafımız. Toplu taşımada yeni ücreti belirledik. Belediyemizden de destek istiyoruz belediyemiz başlamasa dahi biz bunu önümüzdeki hafta içerisinde makul bir fiyatla başlatacağız” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe’de çok konuşulacak Mesut Özil sözleri! ‘Hiçbir talepte bulunmadan sözleşmeni feshet’Fenerbahçe’de çok konuşulacak Mesut Özil sözleri! ‘Hiçbir talepte bulunmadan sözleşmeni feshet’
Yavaş’tan Ankara’yı vuran selle ilgili açıklama: Yıllarca ihmal edilmiş bölgeler var!Yavaş’tan Ankara’yı vuran selle ilgili açıklama: Yıllarca ihmal edilmiş bölgeler var!
Van’da 4.0 büyüklüğünde depremVan’da 4.0 büyüklüğünde deprem
90’lara Işık Seli90’lara Işık Seli
AFAD’dan 4 il için flaş son dakika uyarısı! Öğleden sonraya dikkatAFAD’dan 4 il için flaş son dakika uyarısı! Öğleden sonraya dikkat
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prens Selman’ın Erdoğan’a Vereceği Sır Dosya
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zam Yağmuru Devam Ediyor! Elazığ’da Ekmek Ve Ulaşıma Zam
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’de çok konuşulacak Mesut Özil sözleri! ‘Hiçbir talepte bulunmadan sözleşmeni feshet’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pınar Gültekin kararına ‘Hakim Bey’li tepki! ‘Bu kız sizin kızınız olsaydı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yavaş’tan Ankara’yı vuran selle ilgili açıklama: Yıllarca ihmal edilmiş bölgeler var!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosu belli oldu! Oktay Kaynarca’dan büyük sürpriz!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
son hali herkesi şaşırttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
bahçeli şimdi cem yılmaz taktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
tatılses oğlu fena patladı kimse benim anneme kara yılan diyemez
SON DAKİKA HABERLERİ
Zam Yağmuru Devam Ediyor! Elazığ’da Ekmek Ve Ulaşıma ZamHaziran 21, 2022-3:38 pm
Van’da 4.0 büyüklüğünde depremHaziran 21, 2022-2:40 pm
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 21 HaziranHaziran 21, 2022-10:06 am
Uzmanlardan tercih öncesi uyarı: Rekabet artacak, iyi karar verinHaziran 21, 2022-9:51 am
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara dahil 32 kente sarı uyarıHaziran 21, 2022-9:48 am
YKS’de şimdi sonuç heyecanıHaziran 20, 2022-8:58 am
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK’ya Pençe-Kilit darbesiHaziran 18, 2022-11:59 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !