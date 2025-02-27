YUNAN BASINI: TÜRKİYE’Yİ EUROFIGHTER ALIMINDA DURDURAMAYIZ

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina yönetimi, Türkiye’nin Eurofighter savaş uçakları ve Meteor füzeleri alımını engelleme konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya. Yunanistan’ın bu satışları durdurma girişimlerinin sonuçsuz kalabileceği belirtilirken, İngiltere ve Türkiye arasındaki savunma iş birliğinin bu süreci daha da hızlandırabileceği ifade ediliyor.

YUNANİSTAN’IN ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Yunanistan basınında geniş yer bulan haberlere göre, Yunan hükümeti, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları ve Meteor füzelerini tedarik etmesini engellemek için çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak, Atina yönetiminin bu çabalarının başarılı olma ihtimali düşük görülüyor.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, İngiltere ziyareti sırasında mevkidaşı John Healey ile yaptığı görüşmede Türkiye’ye Meteor füzelerinin satışını gündeme getirdi. Ancak İngiliz hükümetinin bu sürece doğrudan müdahale etmesinin zor olduğu kaydedildi.

İNGİLTERE VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

İngiltere ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmamaları ve NATO müttefiki olarak savunma sanayisinde iş birliği yapmaları nedeniyle, bu satışın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Newsit haber portalında yayımlanan bir başka analizde, Türkiye’nin Eurofighter ve Meteor füzeleri alımının Yunanistan’da ciddi endişelere yol açtığı belirtildi.

Haberde, Yunan yetkililerin Türkiye’nin bu planlarını engellemek için uluslararası platformlarda girişimlerde bulunduğu, ancak gelen mesajların umut verici olmadığı aktarıldı. Özellikle, Eurofighter Typhoon savaş uçağı üretim programının bu satışla daha da güçleneceği ve Avrupalı üreticilerin bu anlaşmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA SANAYİİNE ETKİSİ

Yunan basını, Türkiye’nin tedarik ettiği her askeri sistemi tersine mühendislik yoluyla analiz ederek, kendi savunma sanayisini güçlendirdiğine de dikkat çekti. Türkiye’nin Batı silahlarına bağımlılığını azaltarak, Avrupa savunma sanayisine rakip olabilecek bir konuma ulaşabileceği vurgulandı.

Savunma sanayii uzmanları, yaklaşık 5 milyar euroyu aşması beklenen bu anlaşmanın, Türkiye’nin askeri kapasitesini artırmasının yanı sıra, Avrupa savunma sektörüne de katkı sağlayacağını belirtiyor.

TÜRKİYE’YE ENGEL OLMAK MÜMKÜN MÜ?

Tüm bu gelişmeler ışığında, Yunan basını Türkiye’nin Eurofighter ve Meteor füzeleri alımını engellemenin neredeyse imkansız olduğu görüşünde birleşiyor. Atina yönetiminin uluslararası platformlarda girişimlerini sürdürmesi beklenirken, Türkiye’nin bu alımı başarıyla gerçekleştirmesi halinde bölgedeki askeri dengeyi önemli ölçüde güçlendireceği öngörülüyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com