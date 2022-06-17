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MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN SON DAKİKA DUYURU: 2022 MSÜ

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN SON DAKİKA DUYURU: 2022 MSÜ
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17 Haziran 2022 - 10:11

MSÜ tercih sonuçları için Milli Savunma Üniversitesi’nden son dakika açıklaması geldi. 19 Mayıs tarihinde tamamlanan tercih işlemlerinin üzerinden haftalar geçmesiyle tercih sonuçları için beklentiler arttı. PERTEM ekranı üzerinden yapılan duyuruda, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2’nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuçlarının açıklanacağı tarih bildirildi. Geçtiğimiz yıl MSÜ tercih sonuçları 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve açıklandı mı? İşte, MSÜ sonuçları hakkında bilgiler.

1/3MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN SON DAKİKA DUYURU: 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2022 yılında 27 Mart tarihinde düzenlendi. MSÜ tercihleri 2022 yılında 30 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri aralığında yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla süreci takip ediyorlar.  Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmış sonuçlar da 11 Haziran’da ilan edilmişti. https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden yapılan açıklamada sonuçların açıklanacağı tarih bildirildi.

2/3MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi sonuçları için bekleyiş sürerken PERTEM ekranından duyuru yayınlandı. https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılan açıklamada, “Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2’nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu 20 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

3/3YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar “Yerleştirme İşlemleri” süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. “Ek Yerleştirme” sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO’ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır

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