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POYRAZ’IN SEVGİLİSİ YASMİN ERBİL, SURVIVOR OYUNUNA AŞIRI TEPKİ GÖSTERDİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Survivor 2025’in son bölümünde yaşanan güç yarışması, izleyicilerin adeta nefesini kesti. Yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri, mücadele sırasında yaşanan dramatik olaylar oldu. Yarışmacılardan Yağmur Banda’nın baygınlık geçirmesi ve Adem’in belinde yaşadığı sakatlık, oyunun tehlikeli doğasını gözler önüne serdi.
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Yarışma sırasında, yarışmacıların sırtlarından birbirlerine bağlandığı zorlu çekişmede, Yağmur ile Almeda arasında yaşanan mücadelede, Yağmur’un aniden yere yığılması izleyicilerde büyük endişeye neden oldu. Yağmur, “Dilimi yutacak gibi oldum, yutmadım arasında kaldım. Öyle bir düştüm ki, kafamı fena çarptım” diyerek yaşadığı korku dolu anı anlattı.Bu dramatik olayın ardından, ünlü televizyon sunucusu Yiğit Poyraz’ın sevgilisi Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarışmanın tehlikeli ve sinir bozucu yapısına dair sert eleştirilerde bulundu. Yasmin, “Bundan daha sinir bozucu bir oyun tasarlanamaz” diyerek tepkisini net bir şekilde ortaya koydu. Kendisi, her zaman sevgilisi Yiğit’i desteklediğini belirterek, yarışmanın seyirci ve katılımcı açısından güvenlik standartlarını sorgulattığını ifade etti.
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Survivor’un son bölümündeki bu çekişmeli anlar, yarışmanın sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik olarak da izleyicileri derinden etkiledi. Sosyal medyada yarışmanın tehlikesine dikkat çeken ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını savunan yorumlar yükselirken, Yasmin Erbil’in eleştirileri de geniş kitleler tarafından destek buldu.
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Kaynak: Haber Merkezi
Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.

POYRAZ’IN SEVGİLİSİ YASMİN ERBİL, SURVIVOR OYUNUNA AŞIRI TEPKİ GÖSTERDİ
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