Yeni Yasama Dönemi TBMM’de Başlıyor: Erdoğan Açış Konuşmasını Yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 28’inci dönem 4’üncü yasama yılı bugün başlıyor. 2,5 aylık aranın ardından başlayan yeni yasama dönemi, özel bir oturumla açılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yöneteceği oturum saat 14.00’te başlayacak.

Özel oturumda açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Erdoğan’ın konuşmasında Gazze gündemi başta olmak üzere hem iç hem de dış politikaya ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Oturumu, kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, askeri yetkililer, büyükelçiler ve basın mensupları kendilerine ayrılan localardan takip edecek. Açılış kapsamında ayrıca Meclis Başkanı Kurtulmuş’un ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlenecek.

Bazı partiler ise özel oturuma katılmayacaklarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde belediye başkanları ve parti teşkilatlarına yönelik operasyonları gerekçe göstererek oturuma katılmama kararı aldı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de oturuma katılmayacak.