  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. Yeni Yasama Dönemi TBMM’de Başlıyor: Erdoğan Açış Konuşmasını Yapacak

Yeni Yasama Dönemi TBMM’de Başlıyor: Erdoğan Açış Konuşmasını Yapacak

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 28’inci dönem 4’üncü yasama yılı bugün başlıyor. 2,5 aylık aranın ardından başlayan yeni yasama dönemi, özel bir oturumla açılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yöneteceği oturum saat 14.00’te başlayacak.

Özel oturumda açış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Erdoğan’ın konuşmasında Gazze gündemi başta olmak üzere hem iç hem de dış politikaya ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Oturumu, kabine üyeleri, yüksek yargı temsilcileri, askeri yetkililer, büyükelçiler ve basın mensupları kendilerine ayrılan localardan takip edecek. Açılış kapsamında ayrıca Meclis Başkanı Kurtulmuş’un ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlenecek.

Bazı partiler ise özel oturuma katılmayacaklarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son dönemde belediye başkanları ve parti teşkilatlarına yönelik operasyonları gerekçe göstererek oturuma katılmama kararı aldı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de oturuma katılmayacak.

Yeni Yasama Dönemi TBMM’de Başlıyor: Erdoğan Açış Konuşmasını Yapacak
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp