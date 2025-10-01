  1. Haberler
İstanbul’da Patrikhaneden Dört Aşamalı Devlet Kurma Planı İddiası

Ünlü yazar Saygı Öztürk, Sinan Aygün’ün kitabında yer alan Bartholomeos’un İstanbul’da dört aşamalı devlet kurma planını köşe yazısında aktardı.

Heybeliada Ruhban Okulu ve Planın Arka Planı

Heybeliada Ruhban Okulu 1971’den beri kapalı bulunuyor. 1971’de çıkarılan bir kanunla, resmi olmayan yüksekokullar MEB denetimine alınmış ve okulun faaliyetleri sonlandırılmıştı. Bu durum, Bartholomeos’un ekümenik iddialarını güçlendiren bir adım olarak yorumlanıyor.

Bartholomeos, ABD’ye giderek Beyaz Saray’da Trump ile görüşmüş, Türkiye’yi şikayet ederek okulun açılması için baskı yapılmasını talep etmişti. Saygı Öztürk, konunun basit bir “papaz okulu açılsın” meselesi olmadığını vurguladı.

Patrikhanenin Dört Aşamalı Planı

Sinan Aygün’ün kitabına göre Bartholomeos ve Fener Rum Patrikhanesi’nin planı şöyle:

  1. Birinci Aşama: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının vesayetinden kurtulmak ve Patrikhaneye “Ekümenik” sıfatı verdirerek kontrolü kaybetmek.

  2. İkinci Aşama: Suriçi İstanbul’u Patrikhanenin ekümenlik damgası altında eski Konstantinople olarak ihya etmek, kültürel ve dini çehresini öne çıkarmak.

  3. Üçüncü Aşama: Hıristiyan ülkelerin İstanbul’da dini ataşelikler açması; bunların zamanla Vatikan benzeri yapılara dönüşmesi.

  4. Dördüncü Aşama: Uluslararası kuruluşların (BM, AB, UNESCO) tarihi Konstantinople’yi “Açık Şehir” ilan ederek Türkiye’nin hükümranlığını tartışmaya açması.

