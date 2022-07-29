sette seviştiler gece eğlendiler

‘Zeytin Ağacı’ isimli dizide birlikte aldığı rol ses yaratı. Murat Boz, Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak önceki gün Kuruçeşme’de bir mekanda birlikte eğlendi. İşte detaylar…

Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak, geçtiğimiz gecce Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Görüntü vermek istemeyen oyuncular hızlıca araçlarına binerken, Boz basın mensuplarıyla sohbet etti.



Boz “Zeytin Ağacı’ dizimizin yemeğindeydik ekipçe, sonrasında da eğlenmeye geldik. Çok güzel bir proje oldu bizim için. Merakla bekliyoruz biz de seyircilerimizin tepkisini. Bu dönemde birazcık oyunculuğa ağırlık verdim ama müzik hep benimle. Şimdi de izniniz ile arabama bineceğim” dedi.

KAMERA IŞIKLARINI GÖRÜNCE YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Büyüküstün ve Altunorak’ın olduğu araç ise mekanın hemen 200 metre ilerisinde çevirmeye takıldı. Kamera ışıklarını bir anda gören ikili, ilk başlarda yüzlerini gizledi. Şoförün sürdüğü araç kontrollerinin yapılması sonrası gönderildi.