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THY’den bilet kampanyası

THY’den bilet kampanyası
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Eylül 2024 - 12:40

Türk Hava Yolları bazı Güney Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş 129 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, Güney Avrupa’da vize veya pasaport gerektirmeyen şehirler de dahil olmak üzere birçok noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 17-27 Eylül tarihleri arasında satın alacakları biletlerle, 5 Kasım 2024-26 Mart 2025 arasındaki seyahatlerinde Balkanlar’da Üsküp ve Priştine’ye 129, Saraybosna’ya 149, Zagreb, Dubrovnik ve Ljubljana’ya 169, Belgrad ve Podgorica’ya 179, Güney Avrupa’da Atina’ya 139, Malta, Napoli ve Torino’ya 179, Roma ve Milano’ya 189, Paris’e 209 ve Madrid’e 219 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

THY yolcuları, Belgrad, Podgorica, Tivat, Priştine, Saraybosna ve Üsküp şehirlerine vizesiz seyahat imkanı ile uçabilecek.

Kampanya kapsamında fiyatlar, THY’nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY’nin internet sitesi ile “444 0 849” numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

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