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Uykusuz dergisinden Erdoğan’a anket göndermesi! ‘Şu anda ayı sezonundayız…’

Uykusuz dergisinden Erdoğan’a anket göndermesi! ‘Şu anda ayı sezonundayız…’
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15 Haziran 2022 - 10:25
Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu hafta kapağına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın seçim anketleriyle ilgili açıklamasını taşıdı.

Uykusuz, “Anketlere göre AKP’nin oyları hızla erimeye devam ediyor” notunu düştüğü kapağında Erdoğan’ı “Şu anda ayı sezonundayız, panik satışı yapmayın” sözleriyle resmetti.

Erdoğan geçtiğimiz günlerde AK Parti-MHP’nin oylarının düştüğü seçim anketleriyle ilgili, “Anket adı altında ortaya sürülen manipülasyon araçlarında verilmek istenen havaya hiç bakmayın; son 20 yılda olduğu gibi bugün de Türk siyasetinde gençlerin en çok tercih ettiği parti AK Parti’dir” demişti.

Uykusuz’un bu haftaki kapağı şöyle:

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