UYGAD’tan öldürülen gazeteci Şirin Ebu Akile için İsrail’e kınama

Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği, İsrail askerleri tarafından öldürülen Al-Jazeera televizyon kanalı muhabiri Şirin Ebu Akile için açıklama yaptı. Dernek Başkanı Mevlüt Yüksel, “Meslektaşlarımızın, bilinçli olarak hedef alınıp canlarına kıyılmasını nefretle kınıyoruz” dedi.

Al-Jazeera televizyon kanalı muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Şirin Ebu Akile’nin vefatı sonrası, Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği’nden (UYGAD) kınama mesajı geldi.

Şirin Ebu Akile’nin 15 yıldır İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar üzerinde çalıştığı belirtilen açıklamada, “İsrail askerlerini üzerinde Basın / Press yazmasına rağmen, bir gazeteciye saldırısını şiddetle kınıyor, meslektaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

UYGAD Başkanı Mevlüt Yüksel’in açıklamasının tamamı şöyle;

“Dünya’da gazeteciler terör örgütleri ve savaş alanlarında devletlerin hedefi haline geldi. Al-Jazeera televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Şirin Ebu Akile, Al Jazeera’nın Arapça haber servisinde tanınan bir gazeteciydi ve 15 yıldır İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar üzerinde çalışıyordu. İsrail askerlerini üzerinde Basın / Press yazmasına rağmen, bir gazeteciye saldırısını şiddetle kınıyor, meslektaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Kamu Diplomasi Birimi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerinin 2000 yılından bu yana 55 Filistinli gazeteciyi öldürdüğünü, 16 Filistinli gazeteciyi de hapiste tuttuğunu belirtti.

Gazeteciler Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaşta da hedef oldu. Savaş başladığından bu yana 21 meslektaşımız yaşamını yitirdi.

Uluslararası Gazeteci ve Yazarlar Derneği (UYGAD) olarak; Dünya’yı bilgilendirmek için savaş alanlarında zor şartlarda çalışan meslektaşlarımızın, bilinçli olarak hedef alınıp canlarına kıyılmasını nefretle kınıyoruz.

Dünyada savaşlara son verilsin, insanlar insan gibi barış içinde yaşasın. Bizler de savaş haberleri yerine gelecek ile ilgili yaşam haberleri üzerinde çalışalım… Tüm meslektaşlarımıza sevgi ve saygıyla sağlıklı günler diliyoruz.”