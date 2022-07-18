Yeniçağ yazarından 50 milyar dolar iddiasına tepki! “Vicdanen rahatsız etmeyecek mi?”

Özdemir “Böyle bir saçmalık insanların yatırım kararını olumsuz etkileyebilir. Yasayı bir kenara bırakın, bunun bir de vebali var. 50 milyar dolar geliyor diye sen manşet atarsan, adam dolar düşecek korkusu ile gidip satacaktır. Sonra haber yalan çıkıncı bu adamın zararı seni vicdanen rahatsız etmeyecek mi?” diye yazdı.

Özdemir, bu paranın gelmeyeceğini belirterek şöyle devam etti:

“Burada bahsi geçen para 50 milyon dolar değil, 50 milyar dolar.

Bu para çok büyük bir para. Öyle bu kadar büyük paraları ülkeler bir başka ülkeye vermez.

Ne için verecek? Türkiye’de şirket alacak derseniz piyasa değeri 5 milyar doların üzerinde kaç tane şirket var?

Bu parayı hibe edecek derseniz bu ülkeler neden bunu yapsın? Suudi Arabistan, Türkiye’de yatırım yapabilir ama bu 1 milyar doların üzerine çıkmaz diye düşünüyorum. Hadi diyelim Türk Telekom’u aldı 4-5 milyar dolar.

Başka ne kaldı? Birleşik Arap Emirlikleri bakanı ne demişti? Türkiye’nin kıyıda köşede kalan değerleriyle uygun zamanda ilgilenmeyi düşünüyoruz. Yani Türkiye biraz daha dibe vursun o zaman bakarız demişti.

Rusya konusuna gelince, yaptırımlarla boğulmuş bir ülke sana niçin 10 milyar dolar versin.”