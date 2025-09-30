Güllü’nün Çocuklarından Olay Anına İlişkin Açıklama

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü (Gül Tut) ile ilgili devam eden soruşturmada, şarkıcının çocuklarının ifadeleri ortaya çıktı.

Oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin alkol etkisiyle pencereyi açarken ayağının kayması sonucu düştüğünü düşündüğünü söyledi. Gülter, annesinin sevgi dolu bir insan olduğunu ve intihar etmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Kızı Tuğyan Ülkem Gülter de benzer ifadelerde bulunarak, annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybettiğini ve açık camdan düştüğünü aktardı.

Soruşturma kapsamında, evdeki yapay zekâ özellikli güvenlik kameraları ile çevredeki kamera kayıtları detaylı şekilde inceleniyor. Olay günü herhangi bir olumsuz durum tespit edilmezken, otopsi sonuçları için alınan kan örneklerinin Bursa Adli Tıp Kurumu’nda incelemeleri sürüyor.

Güllü’nün daha önce de kaygan zemin nedeniyle düşmeler yaşadığı ve bu nedenle hastanede tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı.