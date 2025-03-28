TÜRKİYE’DE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ AÇIKLANDI

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, Ramazan Bayramı sabahı kılınacak bayram namazının saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan il il bayram namazı saatleri, 30 Mart 2025 Pazar sabahı Türkiye genelindeki camilerde kılınacak namaz için yol gösterici oldu.

Ramazan ayı bu yıl 1 Mart’ta başladı ve 29 gün sürecek şekilde planlandı. Arife günü 29 Mart Cumartesi olarak belirlenirken, Ramazan Bayramı’nın birinci günü 30 Mart Pazar günü kutlanacak. Üç gün sürecek olan bayramda, sabah namazının ardından bayram namazı cemaatle birlikte kılınacak.

CAMİLER BAYRAM SABAHI DOLUP TAŞACAK

Ramazan ayının ardından gelen bayram sabahı, Müslümanlar için birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı anlardan biri olacak. Başta İstanbul’daki Süleymaniye Camii, Ankara’daki Kocatepe Camii ve Bursa Ulu Camii olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerde cemaat sabahın erken saatlerinden itibaren saf tutacak.

DİYANET’TEN İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin tamamı için 2025 yılı Ramazan Bayramı’nın birinci günü geçerli olacak bayram namazı saatlerini açıkladı. Saatlerin ilin konumuna göre değişiklik gösterdiği görülüyor. İşte bazı illere ait bayram namazı saatleri:

İstanbul : 07.22

Ankara : 07.07

İzmir : 07.30

Bursa : 07.22

Adana : 06.57

Gaziantep : 06.49

Konya : 07.08

Antalya : 07.16

Trabzon : 06.39

Diyarbakır : 06.37

Van : 06.25

Edirne : 07.32

Mardin : 06.35

Eskişehir : 07.16

Kayseri: 06.56

Tüm iller için saatler, Diyanet’in resmi web sitesinden veya yerel müftülüklerden de detaylı şekilde öğrenilebiliyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, iki rekât olarak kılınır ve normal namazlardan farklı olarak her rekâtta üçer defa fazladan tekbir alınır. Namazdan sonra imam tarafından bayram hutbesi okunur. Bu hutbede birlik, beraberlik, yardımlaşma ve barış vurgusu yapılır.

Bayram namazı kılındıktan sonra cemaat birbirleriyle bayramlaşır, ardından aile büyüklerinin ziyaretine gidilir. Küçüklere harçlık verilmesi, komşularla tatlı ve yemek ikramları yapılması da bayram geleneğinin bir parçasıdır.

MANEVİ HAZIRLIK TAMAMLANDI

Türkiye genelinde camiler ve şehir meydanlarında bayram hazırlıkları da tamamlandı. Temizlik çalışmaları, sosyal yardım planlamaları ve toplu ulaşım düzenlemeleriyle Ramazan Bayramı’nın huzur içinde geçmesi amaçlanıyor. Yerel yönetimler, bayramın birinci günü sabah saatlerinde toplu taşımayı ücretsiz yaparak camilere ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com