ABB’DE 154 MİLYON LİRALIK ZARAR İDDİASI: TUTUKLAMALAR YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 5’i tutuklandı, 9’u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklamalar ve Şüpheliler

Nöbetçi mahkeme, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı H.A.B., eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili H.E., eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili H.Z., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon sahibi O.E. ve Festiva & Enfest Organizasyon ortağı S.Ç.’yi tutukladı.

154 Milyon Liralık Zarar İddiası

İçişleri Bakanlığı müfettiş raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporları, ABB’nin 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin lira kamu zararına yol açıldığını ortaya koymuştu.

Operasyonun Geçmişi

23 Eylül’de düzenlenen operasyonda eski ABB yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinden oluşan 14 kişi gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.