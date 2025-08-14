TÜİK Verileri: 2,5 Milyondan Fazla Kişi Tek Başına Yaşıyor

Türkiye’de tek başına yaşayanların sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, yalnızlık trendinin artık büyükşehirlerde yaygın bir yaşam biçimi haline geldiğini gösteriyor. Özellikle metropollerde genç nüfusun iş, eğitim ve bireysel tercihler nedeniyle yalnız yaşamayı tercih ettiği dikkat çekiyor.

İlk 10 İlde 2,5 Milyondan Fazla Kişi Tek Başına Yaşıyor

TÜİK verilerine göre, yalnızca ilk 10 şehirde tek başına yaşayanların toplam sayısı 2,5 milyonu aşıyor. Listenin zirvesinde, nüfus yoğunluğu ve ekonomik fırsatların merkezinde yer alan İstanbul bulunuyor. Kentte tek başına yaşayan kişi sayısı 943 bin 363’e ulaştı.

İstanbul’u 384 bin 201 kişi ile başkent Ankara izlerken, İzmir 363 bin 110 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

İşte En Fazla Yalnız Yaşayan 10 İl

İstanbul – 943.363 Ankara – 384.201 İzmir – 363.110 Antalya – 197.923 Bursa – 184.559 Adana – 123.940 Mersin – 119.750 Balıkesir – 119.432 Konya – 118.166 Kocaeli – 106.912

Yalnız Yaşama Oranındaki Artışın Nedenleri

Uzmanlara göre bu artışın temel sebepleri arasında:

Bireyselleşen yaşam tarzı

İş ve eğitim için şehir değiştirme

Evlilik yaşının yükselmesi

Boşanma oranlarındaki artış yer alıyor.

Ayrıca kiralık konut piyasasındaki fiyat artışlarına rağmen, gençler ve beyaz yakalı çalışanlar, özgürlük ve bağımsızlık sebebiyle yalnız yaşamayı tercih ediyor.