  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. TÜİK Verileri: 2,5 Milyondan Fazla Kişi Tek Başına Yaşıyor

TÜİK Verileri: 2,5 Milyondan Fazla Kişi Tek Başına Yaşıyor

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türkiye’de tek başına yaşayanların sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, yalnızlık trendinin artık büyükşehirlerde yaygın bir yaşam biçimi haline geldiğini gösteriyor. Özellikle metropollerde genç nüfusun iş, eğitim ve bireysel tercihler nedeniyle yalnız yaşamayı tercih ettiği dikkat çekiyor.

İlk 10 İlde 2,5 Milyondan Fazla Kişi Tek Başına Yaşıyor

TÜİK verilerine göre, yalnızca ilk 10 şehirde tek başına yaşayanların toplam sayısı 2,5 milyonu aşıyor. Listenin zirvesinde, nüfus yoğunluğu ve ekonomik fırsatların merkezinde yer alan İstanbul bulunuyor. Kentte tek başına yaşayan kişi sayısı 943 bin 363’e ulaştı.
İstanbul’u 384 bin 201 kişi ile başkent Ankara izlerken, İzmir 363 bin 110 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

İşte En Fazla Yalnız Yaşayan 10 İl

  1. İstanbul – 943.363

  2. Ankara – 384.201

  3. İzmir – 363.110

  4. Antalya – 197.923

  5. Bursa – 184.559

  6. Adana – 123.940

  7. Mersin – 119.750

  8. Balıkesir – 119.432

  9. Konya – 118.166

  10. Kocaeli – 106.912

Yalnız Yaşama Oranındaki Artışın Nedenleri

Uzmanlara göre bu artışın temel sebepleri arasında:

  • Bireyselleşen yaşam tarzı

  • İş ve eğitim için şehir değiştirme

  • Evlilik yaşının yükselmesi

  • Boşanma oranlarındaki artış yer alıyor.

Ayrıca kiralık konut piyasasındaki fiyat artışlarına rağmen, gençler ve beyaz yakalı çalışanlar, özgürlük ve bağımsızlık sebebiyle yalnız yaşamayı tercih ediyor.

TÜİK Verileri: 2,5 Milyondan Fazla Kişi Tek Başına Yaşıyor
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp