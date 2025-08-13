TÜİK Açıkladı: İşte 2025’in İlk Yarısında Türkiye’nin Nüfus Tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1 Temmuz 2025 itibarıyla güncel nüfus verilerini açıkladı. İlk kez üç aylık veri bazlı hesaplama yöntemiyle yayımlanan verilere göre, 2025 yılının ilk altı ayında Türkiye nüfusu 159 bin 910 kişi artarak 85 milyon 824 bin 854’e ulaştı. Bu artış, hem doğal nüfus artışından hem de göç hareketlerinden kaynaklandı.

Üç Aylık Veri Dönemiyle Nüfus Takibi

TÜİK’in bu yıl ilk kez uygulamaya koyduğu üçer aylık nüfus ölçümü, Türkiye’de demografik değişimlerin daha yakından takip edilmesine olanak tanıyor. Daha önce yıllık olarak açıklanan veriler artık üçer aylık periyotlarla hesaplanarak kamuoyuna sunulacak. Bu uygulama, doğum, ölüm ve göç gibi demografik hareketlerin mevsimsel etkilerini gözlemleme imkânı sağlayacak.

Genç Nüfus Ağırlığını Koruyor

Yaş dağılımı incelendiğinde, en kalabalık yaş grubunun 25-29 yaş aralığında olduğu belirlendi. Bu grupta toplam 6 milyon 592 bin 865 kişi bulunuyor. Türkiye’nin genç nüfus oranı, ekonomik büyüme ve iş gücü piyasası açısından stratejik bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Genç nüfusun fazla olması, aynı zamanda eğitim, istihdam ve sosyal politika alanlarında atılacak adımların önemini artırıyor.

Cinsiyet Dağılımı Dengeli

Verilere göre Türkiye’de 42 milyon 923 bin 584 erkek ve 42 milyon 901 bin 270 kadın yaşıyor. Erkek nüfusu kadınlardan yalnızca 22 bin 314 kişi fazla. Bu oran, Türkiye’de cinsiyet dengesinin oldukça yakın olduğunu gösteriyor.

Nüfus Artışında Etkenler

Türkiye’nin 2025’in ilk yarısındaki nüfus artışında doğum oranlarının görece yüksekliği, ölüm oranlarının düşük seyretmesi ve iç-dış göç hareketleri belirleyici oldu. Özellikle büyük şehirler, hem doğum oranı hem de göç yoluyla nüfusunu artırmaya devam ediyor.

Nüfus Sayımlarının Geçmişi

Türkiye’de nüfus sayımı çalışmaları ilk olarak 1831 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapıldı. Bu sayım, askeri ve vergi düzenlemeleri için erkek nüfusu hedef aldı. Cumhuriyet’in ilanından sonra, 1927 yılında ilk genel nüfus sayımı gerçekleştirildi. Bu dönemden itibaren 5 veya 10 yıllık aralıklarla nüfus sayımları yapıldı.

2007 yılına gelindiğinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin kurulmasıyla birlikte, her yıl düzenli olarak idari kayıtlar üzerinden nüfus istatistikleri üretilmeye başlandı. 2025 yılı ise Türkiye için bir dönüm noktası oldu; artık dünyada az sayıda ülkenin üretebildiği üç aylık nüfus verileri Türkiye’de de kullanılmaya başlandı.

Politika ve Planlama Açısından Önemi

Uzmanlara göre üçer aylık nüfus verileri, şehir planlamasından eğitim politikalarına, sağlık hizmetlerinden ulaşım yatırımlarına kadar pek çok alanda daha isabetli kararlar alınmasına yardımcı olacak. Böylece yerel yönetimler ve devlet kurumları, nüfus hareketlerine göre daha hızlı strateji geliştirebilecek.