HAKAN FİDAN: YPG SURİYE’DE OYUNBOZAN ROLÜNDE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Fidan, konuşmasında YPG/SDG’ye sert mesajlar vererek, örgütün Suriye’de “oyunbozan” bir rol oynadığını ifade etti. YPG’nin, Şam yönetimiyle entegrasyon sürecine girmemekte ısrar ettiğini belirten Fidan, bölgede İsrail eliyle çıkarılmaya çalışılan krizleri fırsat olarak gördüklerini söyledi. Ancak bu girişimlerin beklenen sonucu vermeyeceğini vurguladı.

“SDG Entegrasyon Sürecine Girmeli”

Bakan Fidan, YPG/SDG’nin Suriye yönetimiyle barışçıl bir sulh ve entegrasyon sürecine dahil olması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“YPG’nin zaman kazanma politikasını bırakması lazım. Bekledikleri karışıklık çıkmayacak, istedikleri sonuç olmayacak. Kürt kardeşlerimizi riske atmaktan vazgeçmeliler.”

Fidan, Suriye’nin geleceğinde sadece Arapların değil tüm mezhep ve inanç gruplarının eşit hissedeceği bir vizyonun olduğunu ifade etti. Bu sürecin zaman alacağını, ancak herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

“Biz Enayi Değiliz”

Konuşmasında sert ifadeler kullanan Fidan, Türkiye’nin iyi niyetini suistimal edecek girişimlere izin vermeyeceklerini belirterek, “Biz bu süreçlere iyi niyet yatırıyoruz diye sizin kurnazlıklarınızı görmüyor değiliz. Durduğunuz yer doğru değil, bunu değiştirin. Suriye’yi birlikte nasıl inşa edeceğimizi düşünün.” dedi.İsrail’in Rolüne Dikkat Çekti

Süveyda’daki olaylarda İsrail’in etkisine değinen Fidan, İsrail’in atacağı her adımın tüm bölgeyi etkilediğini söyledi. Türkiye’nin, Avrupa, ABD ve bölgedeki dost ülkelerle yakın fikir alışverişi içinde olduğunu ifade eden Fidan, Suriye’nin istikrarını bozacak adımların müsamaha görmemesi gerektiğinin altını çizdi.