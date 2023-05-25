Tuba Büyüküstün’den dikkat çeken seçim paylaşımı

Yıllar önce rol aldığı “Çemberimde Gül Oya” dizisiyle şöhrete kavuşan Tuba Büyüküstün sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bir paylaşım yapan oyuncu duygularını paylaştı.

“HEPİMİZ AYNI ŞEYİ İSTEMİYOR MUYUZ?”

“Birbirimizden ayrı değiliz hiçbirimiz” diyen Tuba Büyüküstün paylaşımında “Ayrışmak karşı karşıya gelmek yerine bütünün parçaları olduğumuzu bilsek ve buna sahip çıksak… Hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz kendimiz ve ülkemiz için?” diye sordu.

Hayalindeki ülkeyi yazan Büyüküstün devamında ise “Bir takım taraftarı gibi değil bilinçli oy kullan! Araştır gözünü, kulağını kapatma. Neye evet dediğini bil” dedi.