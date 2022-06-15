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TOGG’un deneme üretimi başlıyor

TOGG’un deneme üretimi başlıyor
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15 Haziran 2022 - 10:08

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’da sona yaklaşıldı. TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, üretim aşamasında gelinen noktadan fiyat konusuna kadar merak edilen soruları TRT Haber’e yanıtladı.

Çok sayıda aşamadan geçti. Her bir parçası onlarca kez test edildi. Yerli otomobil TOGG’un deneme üretiminin başlamasına sayılı günler kaldı.

TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, Türkiye’nin yerli otomobiliyle ilgili merak edilen soruları TRT Haber’e yanıtladı.

Deneme üretiminin yakında başlayacağına işaret eden Mehmet Gürcan Karakaş, şunları söyledi:

“Temmuzun sonunda ağustosun başında deneme üretimlerimiz başlıyor. Bu şu anlama geliyor; biz hatlarımızla ilk defa üretim yapacağımız için araçlarımızı nasıl üreteceğimizi tırnak içerisinde öğreniyoruz. Ekim sonu, kasım başında seri üretime hazırız. Ama bu seri üretimi yapıp pazara, trafiğe çıkacağımız anlamına gelmez. Çünkü orada ürettiğimiz araçlarımızı alarak biz Avrupa’daki sertifikasyon merkezlerinde yapılaması gereken testleri tamamlayacağız ve o testlerin de tamamlanması bazen 3 ay sürer bazen 5 ay sürer.”

“ZAMANI GELDİĞİNDE KENDİMİZİ KONUMLANDIRACAĞIZ”

Fiyatı pazarın belirleyeceğini söyleyen Karakaş, “Zamanı geldiği zaman biz de kendimizi pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu; biz kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Biz, pazarda aracımızı hangi segmentte konumlandıracağımızı biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz” diye konuştu.

Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG tesisinin yanında yapımı planlanan batarya fabrikası hakkında da bilgi verdi:

“Seri üretime başladığımız andan itibaren biz kendi bataryamızı kendimiz üretiyor olacağız. Diğeri sadece kapasitenin artırımıyla ilgili ve oradan artık hücrenin yönetilmesine yönelik bir yatırım olacak.”

Yılın son çeyreğinde, fabrikanın seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. TOGG’un gelecek yıl mart ayında trafiğe çıkması hedefleniyor.

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