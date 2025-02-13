TARTIŞMALI VAR KAYDI GÜNDEMDE!

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Galatasaray – Adana Demirspor maçında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunun VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından paylaşıldı. Adana Demirspor’un hakem kararlarını protesto ederek sahadan çekildiği maçta, pozisyonun detayları büyük yankı uyandırdı.

TARTIŞMALI POZİSYON NASIL GELİŞTİ?

📌 Karşılaşmanın 11. dakikasında, Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

📌 Adana Demirspor teknik ekibi ve futbolcuları, pozisyona sert şekilde itiraz etti.

📌 VAR hakemi Jakob Sundberg, pozisyonu inceledikten sonra hakeme şu bilgiyi verdi:

🗣️ “Savunma oyuncusunun ayağı rakip oyuncunun ayağına temas ediyor. Penaltı kararı doğru, devam.”

📌 Penaltıyı Alvaro Morata gole çevirerek Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ!

Adana Demirspor teknik heyeti ve futbolcuları, hakem kararlarına tepki göstererek 30. dakikada sahadan çekilme kararı aldı. Bu olay, Türk futbolunda bir ilk olmasa da büyük yankı uyandırdı.

TFF VAR KAYITLARINI YAYINLADI

📌 TFF, maçtaki tartışmalı pozisyonun ham VAR kayıtlarını yayınladı.

📌 Açıklamada, şeffaflık ilkesi gereği benzer durumlarda kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

📌 Ancak, futbolseverler ve yorumcular arasında VAR kararına dair büyük bir tartışma başladı.

TÜRK FUTBOLUNDA VAR VE HAKEM KARARLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Galatasaray – Adana Demirspor maçında yaşanan bu olay, Türkiye’de hakem kararları ve VAR uygulamalarının güvenilirliği konusunda büyük bir tartışma başlattı.

📌 VAR kayıtlarının yayınlanması, gelecek maçlarda benzer durumların nasıl ele alınacağı konusunda önemli bir adım olabilir.

📌 Adana Demirspor’un aldığı bu kararın Süper Lig’e nasıl bir etkisi olacağı ve TFF’nin nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com