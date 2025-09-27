İzmir’de Eğlence Mekanı Soruşturmasında 1 Tutuklama

İzmir’de bir eğlence mekânında kaydedilen ve sosyal medyada yayılan dans görüntüleri sonrası başlatılan soruşturma kapsamında H.K. tutuklandı, zenne A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın Detayları

Görüntülerde, tesettürlü kadın H.K. ile zenne A.S.’nin skandal bir dans gerçekleştirdiği görülmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen hakaret” ve “Müstehcenlik” suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Mahkeme Kararı

Gözaltına alınan şüphelilerden H.K., çıkarıldığı mahkemece “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlarından tutuklandı.

A.S. Hakkında Adli Kontrol

Diğer şüpheli A.S. ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme gelmiş ve kısa sürede geniş yankı uyandırmıştı.