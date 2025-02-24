SU FATURALARINA YENİ TARİFE! TÜKETİME GÖRE ARTIŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Su tüketimine bağlı olarak artan ücretlendirme sistemi geliyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre evsel katı atık ve atıksu hizmetlerinde, kullanım miktarına göre değişen yeni bir fiyatlandırma modeli uygulanacak. Elektrik tarifesi benzeri bu sistem, 31 Aralık 2026’da yürürlüğe girecek.

SU TASARRUFUNA TEŞVİK AMAÇLANIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı yönetmelik kapsamında, daha fazla su tüketen ve çöp çıkarandan daha yüksek ücret alınacak. “Kirleten öder” prensibi ile getirilecek bu sistem, su tasarrufunu teşvik etmeyi ve çevreye duyarlı bir tüketim bilinci oluşturmayı hedefliyor.

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, yeni düzenlemenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, katı atık toplama ve bertaraf bedellerinin su faturalarına yansıtılacağını belirtti.

SU FATURALARI TEK KALEMDE TAHSİL EDİLECEK

Öner’in verdiği bilgilere göre, Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve katı atık bertaraf bedeli tek kalemde tahsil edilecek.

Tüketim arttıkça fatura yükselecek : Kullanılan su miktarı arttıkça, atıksu ve katı atık ücretleri de aynı oranda yükselecek .

: Kullanılan su miktarı arttıkça, . Gelirler, yalnızca çevresel hizmetlere ayrılacak : Belediyeler bu kapsamda elde ettiği gelirleri, atıksu ve katı atık hizmetlerinin dışında başka bir alanda kullanamayacak .

: Belediyeler bu kapsamda elde ettiği gelirleri, . Ücretler Belediye Meclisleri tarafından belirlenecek: Su zamlarında olduğu gibi atıksu ve katı atık bedelleri de Belediye Meclislerinde kararlaştırılacak.

YÜRÜRLÜK TARİHİ ERTELENDİ

Başlangıçta 31 Aralık 2024’te yürürlüğe girmesi beklenen sistem, iki yıl ertelenerek 31 Aralık 2026’ya çekildi. Bu süre içerisinde, altyapı hazırlıkları tamamlanacak ve sistem kademeli olarak hayata geçirilecek.

Yeni düzenleme, su tasarrufu bilincini artırırken, fazla tüketimi caydırıcı bir önlem olarak uygulanacak. Ancak, su fiyatlarının artması, özellikle yüksek su tüketen haneler ve işletmeler için ekonomik bir yük oluşturabilir.

Kaynak:https://www.patronlarkulisi.com/