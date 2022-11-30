Sonunda muradına erdi!

“Evlenmek, benim çocukluğumdan bu yana hep hayal ettiğim bir şeydi. Ve o kesinlikle harika bir insan. Muhteşem bir insan ve artık kendimi tamamen kontrol altına aldığım, durulup oturduğum, hayatımı kurduğum bir noktada hissediyorum.”

MERAKLI GÖZLERDEN UZAKTA EVLENDİLER

Bu sözler, bu yaz gözlerden uzak bir şekilde yönetmen Taika Waititi ile hayatını birleştiren şarkıcı Rita Ora’ya ait. Sadece bir yıldan biraz fazla bir zamandır birlikte olan Ora ve Waititi’nin, Londra’da meraklı gözlerden uzak bir şekilde evlendiği ortaya çıkmıştı. Ora’nın gizli düğün öncesi Louis Theroux’ya verdiği röportajda sarf ettiği bu ilginç sözleri ortaya çıktı. Ünlü sanatçının bu röportajı önümüzdeki hafta yayınlanacak.

‘AŞIK OLUNCA TUTKULU BİR İNSANA DÖNÜŞÜYORUM’

32 yaşındaki Rita Ora röportajda Taika Waititi ile çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi. Şarkıcı Theroux’ya verdiği röportajda ” Aşık olmaya aşığım” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşık olduğum zaman son derece tutkulu bir insana dönüşüyorum.”

ROBERT PATTINSON İLE BİRLİKTE PARTİYE GİTTİ

Rita Ora’nın çiçeği burnunda kocası Taika Waititi bir sinema yönetmeni. Kendisine Oscar kazandıran Jojo Rabbit adlı filmle tanınan Waititi, daha önce Rita Ora ile nasıl tanıştıklarını ve ilişkilerinin nasıl başladığını anlatmıştı. Yönetmen; Rita Ora ile 2020 yılında, Avustralya’da kendi evinde verdiği bir partide ilk kez karşılaştıklarını anlattı. Rita Ora’nın, Alacakaranlık serisiyle tanınan Robert Pattinson’ın partiye getirdiğini ekledi.

‘AYNI ZAMANDA ÇOK İYİ ARKADAŞIZ’

Taika Waititi, Rita Ora ile tanıştıktan sonra bir süre arkadaşlık ettiklerini belirtip “O dönemde ikimiz de farklı ilişkiler içindeydik. Rita ile aramızda iyi bir arkadaşlık vardı. Sonra bunu yıkmaya karar verdik.” Taika Waititi o röportajda hem kendisinin hem de Rita Ora’nın çok sıkı çalıştıklarını belirtip “Bunu seviyorum. İkimizin de özgürlüğü var ve aynı zamanda çok iyi arkadaşız.”

BUNDAN BÖYLE ‘BAYAN ORA WAITITI’: İleri sürülenlere göre Rita Ora, düğünün ardından kendisinin Bayan Waititi Ora olarak bilinmek istediğini söyledi.

İRİ TAŞLI YÜZÜKLERLE ROMANTİK BİR EVLİLİK TEKLİFİ OLMADI

Rita Ora ve Taika Waititi’nin evlenecekleri ilk duyulduğunda İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir yakınları “Rita ile Taika, gösterişli ve kalabalık bir tören istemiyorlar. Bu onlar için sadece aşık olmak ve ilişkilerini resmiyete dökmekle ilgili bir durum. Daha mutlu olamazlardı” diye konuşmuştu. Yine aynı kaynak, aralarında değerli yüzüklerle yapılan bir evlilik teklifi de olmadığını. Sadece Rita Ora ve Taika Waititi’nin birbirlerine “Seninle evlenmek istiyorum” dediklerini söylemişti.

‘İNSANIN BİRLİKTE EĞLENECEĞİ BİRİNİ BULMASI GÜZEL’

Rita Ora ve Taika Waititi, bu ayın ilk günlerinde düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde birlikte sunuculuk yapmıştı. O gece Ora, Waititi’nin “en sevdiği insan” olduğunu belirtip “insanın birlikte çalışırken eleneceğini birini bulması güzel” diye eklemişti.

HAYATIMI, İLİŞKİM ÜZERİNE KURMUYORUM

Rita Ora, Louis Theroux ile yaptığı röportajda Taika Waititi’ye olan aşkını ve onunla birlikte mutlu olduğunu saklamasa da hoşuna gitmeyen bir ayrıntıyı da saklamadı: Basının ilişkisine yönelen ilgisi. Özellikle de kadın ünlülerin bu konuda bütün ilginin merkezine yerleştiğini, erkek ünlüler için bunun geçerli olmadığını söyleyip bu durumu eleştirdi Ora. “Aşkı seviyorum, aşık olmayı seviyorum. Bu harika ve eğlenceli. Hem aşık olmayı kim sevmez? Hayatımı dolu dolu yaşıyorum. Aşk söz konusu olduğunda da fazlasıyla tutkulu birine dönüşüyorum. Ama hayatımı, sadece ilişkim üzerine kurmuş değilim” diye konuştu ünlü şarkıcı.

‘ERKEKLERE BÖYLE SORULAR SORULMUYOR’

Rita Ora, basının özel hayat konusunda kadın ve erkek ünlülere farklı yaklaşımını eleştirmekten geri durmadı Theorux ile röportajında “Bak şimdi… Biz kadınız. Erkekler böyle sorularla karşılaşmıyor. Kimse onlara ‘Ah, senin 100 tane kız arkadaşın olmuştu’ demiyor. Bazen bunu soran da oluyor ama genellikle erkekler böyle sorularla karşılaşmıyor.”

SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLMUŞTU

Rita ora ile Taika Waititi geçen yılın mart ayından bu yana birlikteler. Ora, işi gereği Avustralya’da bulunduğu sırada çift sık sık samimi şekilde birlikte görüntüleniyordu. Hatta bu samimiyetleri bir dönem bazı eleştirilere konu olmuştu. O dönemde Thor serisinin son halkası Love and Thunder’ın yönetmen koltuğunda oturuyordu.Oscar ödüllü Waititi, çekim molalarından birinde, o dönemde sevgili olduğuRita Ora ve filminde oynayan Tessa Thompson (yukarıda) ile birlikte aşırı samimi görüntüler sergilemişti.