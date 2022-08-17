Son anketten dikkat çeken sonuçlar geldi! Vatandaşın yüzde 66’sı…

Yöneylem Araştırma’nın son seçim anketinde seçmenlere ‘Sizce Türkiye yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle mi yönetilmeli yoksa parlamenter sistemi geri döndürmelidir?’ sorusu soruldu.

Bu sorunun cevabı olarak da son seçim anketinde vatandaşların yüzde 66,4’ü parlamenter sistemin geri getirilmesini isterken sadece yüzde 28,5’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden yana olduğunu belirtti.

Ortaya çıkan bu sonuca göre Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye’nin üzerine getirilen bu yeni sistemden vatandaşın 3’te 2’sinin memnun olmadığı öğrenildi.