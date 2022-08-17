Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Son anketten dikkat çeken sonuçlar geldi! Vatandaşın yüzde 66’sı…

Son anketten dikkat çeken sonuçlar geldi! Vatandaşın yüzde 66’sı…
2 views
17 Ağustos 2022 - 17:17
Son anket sonucuna göre Türkiye’deki vatandaşların üçte ikisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden şikayetçi.

Yöneylem Araştırma’nın son seçim anketinde seçmenlere ‘Sizce Türkiye yürürlükteki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle mi yönetilmeli yoksa parlamenter sistemi geri döndürmelidir?’ sorusu soruldu.

Bu sorunun cevabı olarak da son seçim anketinde vatandaşların yüzde 66,4’ü parlamenter sistemin geri getirilmesini isterken sadece yüzde 28,5’i Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden yana olduğunu belirtti.

Ortaya çıkan bu sonuca göre Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye’nin üzerine getirilen bu yeni sistemden vatandaşın 3’te 2’sinin memnun olmadığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fahriye Evcen’den hamilelik pozları…Fahriye Evcen’den hamilelik pozları…
Bu ilanlara tıklayanlar dolandırılıyor! Beylikdüzü ve Esenyurt’ta büyük oyunBu ilanlara tıklayanlar dolandırılıyor! Beylikdüzü ve Esenyurt’ta büyük oyun
Sosyal medya Rusya’nın yeni silahını konuşuyor! Sırtında tanksavar roketatar taşıyan robot köpek…Sosyal medya Rusya’nın yeni silahını konuşuyor! Sırtında tanksavar roketatar taşıyan robot köpek…
Ukrayna savaşında son durum: Ve Rusya ‘nükleer silah şartını’ açıkladıUkrayna savaşında son durum: Ve Rusya ‘nükleer silah şartını’ açıkladı
Yunanistan’da ‘Abdülhamid Han’ alarmı sürüyor… Yeni Türkiye iddiası!Yunanistan’da ‘Abdülhamid Han’ alarmı sürüyor… Yeni Türkiye iddiası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Defne Samyeli bikinili pozları ile mest etti! Fiziğiyle tam not aldı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son anketten dikkat çeken sonuçlar geldi! Vatandaşın yüzde 66’sı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul ‘olası depreme’ hazır mı? 91 bin binada ağır hasar bekleniyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fahriye Evcen’den hamilelik pozları…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu ilanlara tıklayanlar dolandırılıyor! Beylikdüzü ve Esenyurt’ta büyük oyun
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyal medya Rusya’nın yeni silahını konuşuyor! Sırtında tanksavar roketatar taşıyan robot köpek…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna savaşında son durum: Ve Rusya ‘nükleer silah şartını’ açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yunanistan’da ‘Abdülhamid Han’ alarmı sürüyor… Yeni Türkiye iddiası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kitap kurdu Eda Taşpınar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmzalar Atıldı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Elazığ’da depremAğustos 17, 2022-9:51 am
Bakan Çavuşoğlu’ndan çok sert tepki: ‘Bayrağımıza el uzatanların eli kırılır’Ağustos 16, 2022-3:22 pm
15 Ağustos Hava Durumu: Meteorolojiden 22 Şehir İçin Kuvvetli Sağanak Yağış UyarısıAğustos 15, 2022-3:34 pm
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?Ağustos 15, 2022-12:14 pm
ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır?Ağustos 15, 2022-12:07 pm
Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?Ağustos 15, 2022-12:00 pm
Ek puanlı yerleştime nedir, ne demek?Ağustos 15, 2022-11:45 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !