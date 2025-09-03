Sıcaklar Geri Çekiliyor: Ülke Genelinde Hava Durumu Tahminleri

Türkiye’yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklıklar, yerini daha serin bir havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaptığı açıklamada, önümüzdeki bir hafta boyunca ülke genelinde sıcaklıkların birkaç derece düşerek mevsim normallerine döneceğini duyurdu. Bu serinleme, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak.

Çelik, yağış geçişlerinin de görülebileceğini belirterek, “Bu hafta yağışlar genellikle Karadeniz Bölgesi’nde, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve Toroslar mevkisinde görülecek,” dedi. Özellikle Doğu ve Orta Karadeniz kıyılarında zaman zaman kuvvetli yağış beklendiğini vurgulayan Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul ve Ankara’da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını belirten Çelik, en yüksek sıcaklıkların 29-30 derece civarında seyredeceğini söyledi. İzmir’de ise hava çoğunlukla açık ve az bulutlu olacakken, sıcaklıkların 34-35 derece bandında seyretmesi bekleniyor.

Çelik, Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgar beklentisi olduğunu da sözlerine ekledi. Özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri kuzeyli yönlerden esecek rüzgarların olumsuzluklara yol açabileceği uyarısında bulundu.