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Serenay Sarıkaya ‘ayrılık’ sorularından kaçtı!

Serenay Sarıkaya ‘ayrılık’ sorularından kaçtı!
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20 Ocak 2022 - 15:54

Serenay Sarıkaya ‘ayrılık’ sorularından kaçtı!

Magazin Haberleri - Serenay Sarıkaya 'ayrılık' sorularından kaçtı! Umut Evirgen...

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; İşletmeci Umut Evirgen ile yollarını ayırdığı konuşulan Serenay Sarıkaya, önceki gün Levent’te görüntülendi. Bir kadın arkadaşını aracına alan Sarıkaya, muhabirlerin sorularını duymamazlıktan geldi.

Oyuncu, gazetecilerin Evirgen ile ilgili soruları karşısında ise otomobilinin camını kapatarak, hızla oradan uzaklaştı.

Magazin Haberleri - Serenay Sarıkaya 'ayrılık' sorularından kaçtı! Umut Evirgen...

“BUNLAR İDDİA” DEMİŞTİ

Serenay Sarıkaya’nın daha önce Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Oyuncu, “Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia… Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım.” açıklamasını yaparak, dedikodulara son noktayı koymuştu.

Magazin Haberleri - Serenay Sarıkaya 'ayrılık' sorularından kaçtı! Umut Evirgen...

İTİRAF ETMİŞTİ

Sarıkaya’nın açıklamasından aylar sonra Evirgen’den şaşırtan bir itiraf gelmişti. İşletmeci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığını doğrulamıştı.

Magazin Haberleri - Serenay Sarıkaya 'ayrılık' sorularından kaçtı! Umut Evirgen...

AŞK BELGELENMİŞTİ

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda ise Rumeli Hisarı’ndaki restorandan çıktıktan sonra gece yarısı ise Umut Evirgen’in aracında objektiflere yansımıştı.

Etiler’de bulunan evine giden ve çıkan “aşk” haberleriyle ilgili hiçbir zaman konuşmayan Sarıkaya ile Umut Evirgen’in aşkı böylelikle belgelenmiş olmuştu.

Magazin Haberleri - Serenay Sarıkaya 'ayrılık' sorularından kaçtı! Umut Evirgen...

“AYRILIK” SÖYLENTİLERİ

Yaklaşık altı aydır birlikte olan çift, 2022 yılını da Fransa’nın başkenti Paris’te karşılamıştı. Eyfel Kulesi’ni gören lüks bir otelde konakladıkları konuşulan ikili, birkaç gün sonra İstanbul’a dönmüştü. Çiftin tatil dönüşü yollarını ayırma kararı aldığı ileri sürülmüştü.

Magazin Haberleri - Serenay Sarıkaya 'ayrılık' sorularından kaçtı! Umut Evirgen...

“ŞU AN KALBİM BOŞ”

Daha önce kalbinin boş olduğunu ifade eden oyuncu, “İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?” sorusuna yanıt vermişti. Sarıkaya, “Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim.” demişti.

“O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum.” ifadelerini kullanan oyuncu, “Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim.” şeklinde konuşmuştu.

 

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