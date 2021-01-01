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Haber Sitelerine Yaptırım Geliyor !

Haber Sitelerine Yaptırım Geliyor !
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18 Ekim 2021 - 13:01
Düzenleme ile birlikte internet medyasında da düzenlemeye gidilecek. Haber sitelerinin künye ibraz etmeleri ve açık adres bildirmeleri istenecek.

Hazırlıkları devam eden sosyal düzenlemesiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Odatv’nin haberine göre sosyal medyada yer alan paylaşımların organize ya da kasıtlı olup olmadığına bakılacak. Sahte hesaplardan yapılan paylaşımlarda ise o hesabın bilgilerine ulaşılmaya çalışılacak. Dezenformasyona karşı maddi yaptırımların ön planda olması bekleniyor.

Düzenleme kapsamında internet medyası da yeniden şekillenecek. Açık ve şeffaf olmaları için künye ibraz etmeleri ve açık adres bildirmeleri istenecek.

Haber siteleri de basın kanununa tabi olacak. Bu sayede yalan haber yayan sitelere yaptırım uygulanabilecek.

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de ofis bulundurması yeterli olmayacak. Ofislerde Türk yetkililerin de bulundurulması istenebilecek. ‘Muhatap bulamama’ sorununa çözüm getirilmiş olacak.

Ayrıca kişisel verilerin ve kişilik haklarının korunmasına yönelik gerek geleneksel gerek yeni iletişim mecralarındaki “itibarsızlaştırma, karalama, yalan ve iftira kampanyalarına” karşı hukuki düzenlemeler getirileceği kaydediliyor. Fakat bu düzenlemelerin içeriğinin nasıl belirleneceği henüz açıklanmıyor.

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