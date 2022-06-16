Sedat Peker’den dikkat çeken Hilal Kaplan paylaşımı! ‘Yargılanacaksınız…’

Sedat Peker, retweetler ile paylaşım yapmaya devam ediyor. Son olarak Peker, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile ilgili bir paylaşımı retweet etti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, retweetler ile paylaşım yapmaya devam ediyor. Peker, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile ilgili bir paylaşımı retweet etti.

“Akın Ün” isimli bir kullanıcı Kaplan’ın “Sarı – kırmızı -yeşil”, “TSK, gerçekten peygamber ocağı olsaydı arife günü kan döker miydi?”, “Mehtap TV, Fethullah Hoca Fatih Camii kürsüsünde. 14 Nisan 1991. Hocaefendi’nin tekrar bu kürsülerden sesleneceği günler gelecek mi acaba?”, “Sakarya Fırat TRT’de değil miydi? Ayrıca cemaat bu ülkenin başına gelen en iyi şeylerden biridir, beni başkalarıyla karıştırmayın” tweetlerinin ekran görüntülerini “Hilal Kaplan: Yargılanırsak yargılanırız yani. Sıkıntı yok. Çünkü bu dünya gerçek değil.’ Yargılanacaksınız” notuyla paylaştı. Peker, Akın Ün’ün paylaşımını retweet etti.

İşte o paylaşım…

NE OLMUŞTU?

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın’la Yüz Yüze programına konuk olan TRT Yönetim Kurulu üyesi ve Sabah Gazetesi köşe yazarı gazeteci Hilal Kaplan, kendisine yönelik eleştirilere karşı cevap vermiş ve “Cevap verme hakkımız olmalı, ya hukuk içerisinde ya da ekranda. Herhalde diyorum sözüm mü çok etkili. Bir yıldırma politikası bu herhalde. Sosyal medyada idam edilirsin diyenler bile oluyor. Yargılanırsak da yargılanırız. Sıkıntı değil” ifadelerini kullanmıştı.