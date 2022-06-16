Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Sedat Peker’den dikkat çeken Hilal Kaplan paylaşımı! ‘Yargılanacaksınız…’

Sedat Peker’den dikkat çeken Hilal Kaplan paylaşımı! ‘Yargılanacaksınız…’
2 views
16 Haziran 2022 - 15:31

Sedat Peker, retweetler ile paylaşım yapmaya devam ediyor. Son olarak Peker, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile ilgili bir paylaşımı retweet etti.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, retweetler ile paylaşım yapmaya devam ediyor. Peker, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile ilgili bir paylaşımı retweet etti.

“Akın Ün” isimli bir kullanıcı Kaplan’ın “Sarı – kırmızı -yeşil”“TSK, gerçekten peygamber ocağı olsaydı arife günü kan döker miydi?”“Mehtap TV, Fethullah Hoca Fatih Camii kürsüsünde. 14 Nisan 1991. Hocaefendi’nin tekrar bu kürsülerden sesleneceği günler gelecek mi acaba?”“Sakarya Fırat TRT’de değil miydi? Ayrıca cemaat bu ülkenin başına gelen en iyi şeylerden biridir, beni başkalarıyla karıştırmayın” tweetlerinin ekran görüntülerini “Hilal Kaplan: Yargılanırsak yargılanırız yani. Sıkıntı yok. Çünkü bu dünya gerçek değil.’ Yargılanacaksınız” notuyla paylaştı. Peker, Akın Ün’ün paylaşımını retweet etti.

İşte o paylaşım…

NE OLMUŞTU?

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın’la Yüz Yüze programına konuk olan TRT Yönetim Kurulu üyesi ve Sabah Gazetesi köşe yazarı gazeteci Hilal Kaplan, kendisine yönelik eleştirilere karşı cevap vermiş ve “Cevap verme hakkımız olmalı, ya hukuk içerisinde ya da ekranda. Herhalde diyorum sözüm mü çok etkili. Bir yıldırma politikası bu herhalde. Sosyal medyada idam edilirsin diyenler bile oluyor. Yargılanırsak da yargılanırız. Sıkıntı değil” ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bülent Arınç, AK Parti ve Erdoğan’a bayrak açtı! ‘‘Kral çıplak’ demenin vaktidir…’Bülent Arınç, AK Parti ve Erdoğan’a bayrak açtı! ‘‘Kral çıplak’ demenin vaktidir…’
Korkutan iddia: Yeni bir salgın hastalığa rastlandıKorkutan iddia: Yeni bir salgın hastalığa rastlandı
Motorine bir zam daha! 30 lirayı görecek!Motorine bir zam daha! 30 lirayı görecek!
Türkiye Futbol Federasyonu’nda seçim günü! Mehmet Büyükekşi tek aday…Türkiye Futbol Federasyonu’nda seçim günü! Mehmet Büyükekşi tek aday…
Hastanede yatan hastalara ilaçları vermeyip yasa dışı satan şebekeye operasyonHastanede yatan hastalara ilaçları vermeyip yasa dışı satan şebekeye operasyon
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güvenmiyordum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sedat Peker’den dikkat çeken Hilal Kaplan paylaşımı! ‘Yargılanacaksınız…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ethem Sancak Beşiktaş’tan ihraç edilecek mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bülent Arınç, AK Parti ve Erdoğan’a bayrak açtı! ‘‘Kral çıplak’ demenin vaktidir…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melisa Döngel havuzda kendinden geçti! Dansıyla sosyal medyayı salladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şimaran çocuga magazin basın ders verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın gizemli sevgilisi ifşa oldu! Samimi pozları gündem olmuştu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
tekrar bir ardaya gelecekler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HANDE ÇİÇEK AÇTI! 
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Korkutan iddia: Yeni bir salgın hastalığa rastlandı
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika hava durumu tahminleri: Perşembe günü hava nasıl olacak?Haziran 16, 2022-9:58 am
En son nerede deprem oldu?Haziran 13, 2022-9:44 am
İtalya’da içinde 4 Türk’ün bulunduğu helikopter radardan kaybolduHaziran 10, 2022-9:39 am
Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor!Haziran 9, 2022-1:59 pm
İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına acil uyarı!Haziran 9, 2022-11:55 am
ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?Haziran 9, 2022-10:06 am
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıHaziran 9, 2022-9:59 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !