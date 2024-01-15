Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı!

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir’in, son paylaşımı olay oldu.

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir sosyal medyadaki her paylaşımıyla olay oluyor.

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Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Demet Özdemir bu defa annesiyle gündem oldu. Özdemir’in annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.

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Ünlü isme sosyal medyada; ‘Güzelliğini annesinden almış’, ‘Güzelliği genetikmiş”, ‘Güzelliğin nereden geldiği belli’ gibi yorumlar yapıldı.

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Demet Özdemir, 26 Şubat 1992‘de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli‘de doğdu. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul‘a taşındı.

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Bengü‘ye performanslarında eşlik eden dans sanatçıları ekibinde yer alan Özdemir daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans performansı sergiledi.

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