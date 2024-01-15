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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı!

Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ocak 2024 - 16:32

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir’in, son paylaşımı olay oldu.

Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 1

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir sosyal medyadaki her paylaşımıyla olay oluyor.

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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 2

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Demet Özdemir bu defa annesiyle gündem oldu. Özdemir’in annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.

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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 3

Ünlü isme sosyal medyada; ‘Güzelliğini annesinden almış’, ‘Güzelliği genetikmiş”‘Güzelliğin nereden geldiği belli’ gibi yorumlar yapıldı.

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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 4

Demet Özdemir26 Şubat 1992‘de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli‘de doğdu. Anneannesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul‘a taşındı.

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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 5

Bengü‘ye performanslarında eşlik eden dans sanatçıları ekibinde yer alan Özdemir daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans performansı sergiledi.

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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 6
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 7
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 8
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 9
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 10
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 11
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 12
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 13
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 14
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 15
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 16
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 17
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 18
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 19
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 20
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 21
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 22
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 23
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 24
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Güzelliği genetikmiş: Demet Özdemir annesini paylaştı, herkes hayran kaldı! - Sayfa 25

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