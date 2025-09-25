Birleşmiş Milletler’deki Gazze Zirvesinin Sonuç Bildirgesi Paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Gazze zirvesine Türkiye, ABD, Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Pakistan ve Mısır liderleri katıldı. Zirvede Gazze’de acil ateşkes çağrısı yapılırken, insani felaket, yüksek can kayıpları ve bölge ile İslam dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Ortak bildiride, Gazze’nin yeniden inşası için Arap Birliği ve İİT planına dayalı kapsamlı bir planın uygulanması, güvenlik düzenlemeleri ve uluslararası yardımlarla Filistin liderliğinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Liderler, savaşın sona ermesi, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımın ulaştırılması için derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Bildirgede ayrıca Batı Şeria ve Kudüs’te istikrarın korunması, Filistin Yönetimi’nin reform çabalarının desteklenmesi ve Gazze’de hayatın yeniden inşa edilmesi için birlikte çalışma taahhüdü ön plana çıkarıldı. Katılımcılar, zirvenin barış ve bölgesel işbirliğine giden sürecin başlangıcı olmasını sağlamak için ivmenin korunmasının önemine dikkat çekti.