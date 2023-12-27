Yunus Timleri bir araçta uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya’da Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan bir araçta ve iki kişinin üstünde uyuşturucu madde bulundu. Olay, Gaybiefendi Mahallesi’nde meydana geldi. E.A. (29) yönetimindeki araçta D.Y. (33) isimli kişi yolcu olarak bulunuyordu.

Polis ekipleri, şüphe üzerine aracı durdurdu ve arama yaptı. Yapılan aramada, araçta ve şahısların üstünde 2,28 gram metamfetamin, 0,97 gram esrar ve 14 adet galara kapsül ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.