Sapanca’daki Bungalov Skandalında Tahliye Kararı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Mart ayında gündeme gelen bungalovdaki gizli kamera skandalında mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar H.K. ve T.S., Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tahliyesine hükmederek duruşmayı eksik belgelerin tamamlanması için erteledi.

Duruşmada söz alan H.K., “Olayı bir gün sonra öğrendim ve telefonu polise kendi rızamla teslim ettim” dedi. T.S. ise “Tek ilgim ampuldeki parmak izimdir” diyerek beraatini istedi. Tanık emniyet görevlileri, jakuzinin üzerinde kırmızı ışık yanan ampul şeklindeki kamerayı gösterdi, ancak ekip geldiğinde ışığın söndüğünü aktardı.

Sapanca’daki bungalov olayında işletme sahibi H.K. ve T.S., gözaltına alınarak tutuklanmış, işletme süresiz olarak mühürlenmişti. İddianamede, sanıklar hakkında 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Mahkeme süreci ise eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

