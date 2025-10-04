SAHTE İNTERNET SİTELERİYLE DOLANDIRICILIĞA DARBE: 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yurt genelinde siber dolandırıcılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, şüphelilerin “HGS borcunuz var, teslim alınmamış kargonuz var” gibi yanıltıcı SMS’ler göndererek vatandaşları sahte sitelere yönlendirdiğini belirtti. Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde gerçekleştirildi.

900 MİLYON TL HESAP HAREKETİ

Yapılan soruşturma ve incelemeler sonucunda, şüphelilerin bankalarda 900 milyon TL’lik hesap hareketi gerçekleştirdiği tespit edildi. Yakalanan 12 şüpheliden 10’u tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada, “PTT ve HGS ismi ile logosunu kullanarak sahte internet siteleri oluşturdular. Yanıltıcı SMS’ler gönderip vatandaşlarımızı dolandıran 12 şüpheli, jandarmamız tarafından yakalandı” ifadelerini kullandı.

OPERASYON DETAYLARI

Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve MASAK ile ortak yürütüldü. Operasyon kapsamında İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari illerinde de eş zamanlı müdahaleler yapıldı.

Şüphelilerin, PTT ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) adını ve logosunu kullanarak sahte internet siteleri oluşturduğu, ardından vatandaşlara “HGS borcunuz var” veya “Teslim alınmamış kargonuz var” gibi SMS’ler göndererek kişisel bilgilerini çaldıkları belirlendi.

MALVARLIĞI VE HESAPLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında şüphelilere ait 200 banka hesabı ve 30 kripto hesap da donduruldu. Bu hesaplar, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasını engellemek amacıyla el konulmuş durumda.

Bakan Yerlikaya, operasyonun başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm birimleri tebrik etti.