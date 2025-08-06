SAHTE DİPLOMA SKANDALINDA JOKER DETAYI!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sahte e-imza soruşturması, Türkiye’deki eğitim ve kamu sistemini derinden sarsıyor. E-imza çetesinin, kamu kurumlarına sahte belgelerle sızarak yüzlerce kişiyi akademisyen yaptığı ortaya çıktı.

ÇETE LİDERİ ZİYA KADİROĞLU VE SAHTE E-İMZALAR

İddianamede, çete lideri olarak gösterilen Ziya Kadiroğlu’nun organize ettiği yapıda sahte diploma, ehliyet ve mesleki belgeler düzenlendiği belirtildi. Bu belgeler, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine sahte e-imzalarla işlenerek usulsüz işlemler gerçekleştirildi.

JOKER YAKUP: SINAV YERİNE GİREN GİZLİ AKTÖR

Skandalın en dikkat çekici boyutu ise “Joker Yakup” lakaplı kişinin başkalarının yerine sınavlara girmesi. 2006–2010 yılları arasında çok sayıda yabancı dil ve akademik sınava giren bu kişi sayesinde 400’ü aşkın kişi akademisyen unvanı aldı.

KAMU GÜVENLİĞİ ZARAR GÖRDÜ

Soruşturma kapsamında 270’e yakın sahte e-imza üretildiği ve bu belgelerle kamu kurumlarında personel atamaları, terfiler ve diğer işlemlerin usulsüz şekilde yapıldığı belirlendi. Yetkililer, kamu güvenliğini tehdit eden bu tür suçlarla mücadelede kararlı olduklarını vurguluyor.