REKABET KURULU’NDAN BİLİŞİM FİRMALARINA 91,6 MİLYON LİRA CEZA

Rekabet Kurulu, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bazı firmaların, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları yaparak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediklerini belirlemek amacıyla yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

REKABETİ İHLAL EDEN FİRMALARA CEZA

Rekabet Kurulu, 8 teşebbüs hakkında rekabete aykırı anlaşmalara taraf olmaları nedeniyle toplam 91 milyon 697 bin 701 lira ceza uygulanmasına karar verdi. Bu firmaların, ilgili kanun çerçevesinde bireysel muafiyetten yararlanamayacakları ifade edildi.

12 TEŞEBBÜSE CEZA YOK

Öte yandan, 12 teşebbüs hakkında yapılan incelemede ise, ilgili kanunu ihlal ettikleri belirlenemediği için herhangi bir idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE REKABETİ KORUMA ÇABALARI

Rekabet Kurulu’nun bu kararı, bilişim sektöründeki rekabetin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kurul, sektördeki firmaların rekabeti bozacak şekilde anlaşmalar yapmamaları gerektiği mesajını vererek, sahada denetimlerinin devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: patronlarkulisi.com