PKK’NIN SİLAH BIRAKMA KARARI SONRASI ÇARPICI ANKET

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı, Türkiye’de terörle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olarak kayda geçti. Bu gelişmenin ardından kamuoyunun sürece bakışı merak konusu olurken, ASAL Araştırma Şirketi 26 ilde yaptığı anketle dikkat çeken sonuçlar elde etti. Tek bir sorunun yöneltildiği ankette, katılımcıların yaklaşık yarısı hükümetin yürüttüğü süreci “başarılı” buldu.

TEK SORULUK ANKETTE ÇARPICI VERİLER

10-14 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara şu soru yöneltildi:

“PKK’nın silah bırakma kararıyla ilgili olarak hükümetin izlediği politikayı ne kadar başarılı buluyorsunuz?”

Katılımcıların verdiği yanıtlar şu şekilde dağıldı:

Başarılı bulanlar : %49,8

Kısmen başarılı bulanlar : %22,1

Başarısız bulanlar : %19,7

Fikri olmayan / cevap vermeyen: %8,4

TOPLUMUN %70’TEN FAZLASI OLUMLU YAKLAŞIYOR

Anket sonuçlarına göre, hükümetin sürece yönelik politikaları hakkında olumlu düşünenlerin oranı %71,9’a ulaştı. Bu oran, toplumun büyük kısmının barışçıl çözüm sürecine destek verdiğini ortaya koydu.

Öte yandan, süreci “başarısız” bulanların oranı %20’nin altında kaldı. Bu durum, kamuoyunda sürece yönelik temkinli bir iyimserlik olduğunu gösteriyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE YENİ BİR DÖNEM Mİ?

PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme açıklaması, Türkiye’de terörle mücadelede yeni bir sayfanın açılabileceği yönünde beklentileri artırdı. ASAL’ın anketi, toplumun büyük bölümünün hükümetin bu süreci yönetme biçiminden memnun olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre, atılacak yeni adımların toplumsal desteği arkasına alarak ilerlemesi, sürecin kalıcı barışa dönüşmesi açısından kritik önem taşıyor.