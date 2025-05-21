İSTANBUL DEPREMİ SONRASI AHMET ERCAN’DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Marmara Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul’da hissedilen 4.0 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük endişeye yol açtı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin beklenen bir artçı sarsıntı olduğunu belirtirken, Marmara Bölgesi’nde en az iki büyük depremin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

“BU BİR ARTÇI SARSINTI, PANİĞE GEREK YOK”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaşanan sarsıntının endişe verici bir gelişme olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“4,2 büyüklüğündeki deprem, beklenen bir artçı sarsıntıdır. Sıkıntı yok. Ancak asıl mesele sağlam zeminde, sağlam yapılar inşa etmek. Bunun için güçlü bir ekonomi, bilinçli ve toplumcu bir yönetim anlayışı gerekir.”

“MARMARA’DA İKİ BÜYÜK DEPREM KAÇINILMAZ, AMA ZAMAN BELİRSİZ”

Prof. Dr. Ercan, açıklamasında Marmara Bölgesi’nde 6.4 ve üzeri büyüklüğünde iki büyük depremin mutlaka yaşanacağını, ancak henüz bu düzeydeki bir gerginliğe ulaşılmadığını belirtti:

“Marmara’da en az iki büyük deprem kaçınılmazdır. Ancak bu gerginlik, şu an 6,4 büyüklüğünü aşacak düzeyde değil. Zaman henüz erken.”

“YAPISAL DÖNÜŞÜM VARSILA HİZMET EDER, ÇÖZÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Deprem hazırlıklarına dikkat çeken Ercan, yapıların sağlamlaştırılması için yalnızca zengin kesime yönelik projelerin yeterli olmadığını dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

“Yapısal dönüşüm, genellikle varsıl kesime hizmet ediyor. Oysa çözüm, tüm halkı kapsayan gerçek kentsel dönüşüm politikalarıdır. Depremden ancak bilinçli yurttaşlarla ve adil planlamalarla korunabiliriz.”

“SİZİN KATKINIZLA KURTULABİLİRİZ”

Ahmet Ercan, bireysel sorumluluğun önemine de dikkat çekerek, depremle mücadelede toplumun bilinç düzeyinin artırılması gerektiğini belirtti: