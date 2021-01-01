Pandemi Döneminde En İyi Yurtdışı Eğitim Okulları

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Yurtdışı dil eğitimi, koronavirüs nedeniyle sekteye uğrasa da hızlı aşılama ile bazı ülkeler yüz yüze eğitime başladı. Bunların başında İngiltere ve Kanada geliyor. Yurtdışı dil okulları seçimi yaparken, vakalarını sıfırlaryan ve aşılamada hızla ilerleyen bu ülkeleri seçebilirsiniz.

Sizler İçin en ideal yurtdışı dil eğitimi programlarını derledik,

İngiltere Dil Okulları

İngiltere, 8 mart itibariyle yüz yüze eğitime başladı. Bunun yanı sıra nüfusunu hızlı bir şekilde aşılayan Birleşik Krallık Hükümeti, dışarıda maske kullanımı kaldırdı. Kafe, restoran ve alışveriş merkezleri tekrar açıldı. Eski günlerine dönen İngiltere, dil okulları ve yurtdışı eğitimi için en ideal ülkeler arasında başı çekmektedir. İşte özel İndirimli ve fırsatlı İngiltere dil okulları:

ST. Giles International dil okullarında, %35 net indirim bulunmaktadır. Ayrıca zorunlu karantina döneminde ücretsiz konaklama imkanı sunmaktadır.

Birleşik Krallık’ın en köklü okullarından biri olan Bayswater College- Eurocentres dil eğitimi programlarında %30 , sertifika programlarında ise %10 indirim vermektedir. Bununla beraber sertifika programı tercih eden öğrencilere 4 hafta dil kursu hediye.

Kaplan International Dil okullarında %30 indirim bulunmaktadır. Ayrıca 4 hafta ve üzeri dil okulu kayıtlarında 2 haftaya kadar ücretsiz karantina konaklaması ve bu süreçte online eğitim imkanı verilmektedir.

EC Engilish Dil Okullarında öğrencilere % 30 İndirim bulunmaktadır. Bununla beraber 8 hafta üzeri kayıtlara 2 haftalık 3 öğün yemekli aile yanı konaklaması ve 2 hafta EC Virtual online eğitim.

Stafford House İngiltere Dil okulları % 30 indirim vermektedir.

Kings College İngiltere Dil Okulları Türk öğrencilere %20 indirim sunmaktadır. 6 hafta üzeri kayıt yaptıran öğrencilere zorunlu karantina döneminde ücretsiz konaklama imkanı sunar.

LSI İngiltere Dil Okullar ı Öğrencilere %30 indirim vermektedir

İngiltere’nin en köklü butik okullarından olan ELC Brighton İngiltere dil okulları %30 indirim sunmaktadır. Ayrıca 3 hafta dil eğitimi alana 1 hafta dil eğitimi hediye.

Kanada Dil Okulları

Kanada da aşılama yapan ülkelere arasındadır. Ancak orada kısıtlamalar devam etmekdir. Buna rağmen eğitime devam etmektedir. Zorunlu karantina uygulaması olsa da , öğrenci vizesi verilmektedir. Kanada Dil Okulları öğrencilere çok büyük imkanlar sunmaktadır. İşte en ideal Kanada dil okulları:

ILAC Kanada Dil Okulları Öğrencilerine %30 i ndirim sunmaktadır, Ayrıca 24 hafta dil okulu alana ek olarak 4 hafta İngilizce dil eğitimi hediye etmektedir.

I LCS Kanada Dil okulları Türk öğrencilerine %25 indirim fırsatı sunmaktadır.

Stafford House Kanada Dil Okulları %30 indirim vermektedir. Bu İndirim Sertifika programları için de geçerlidir.

Kaplan International Kanada Dil Okullar ı 24 haftaya kadar olan dil eğitimine %30 , 24 hafta üzerine %35 indirim vermektedir. Ayrıca 24 hafta üzeri eğitimlerde materyal ve kitaplar hediye .

LSI Kanada Dil Okulları %25 İndirimli , bununla beraber materyal ve kitaplar hediye.

CLLC Kanada Dil Okulları Türk Öğrencilerine %25 İndirim sunmaktadır.

EC English Kanada Dil Okulları %30 indirimli. Kayıt- konaklama ve materyal ücreti alınmayacaktır.

SSLC Kanada Dil Okullarında % 25 İndirim, ayrıca 24 haftalık eğitime 12 haftaya kadar İngilizce dil eğitimi hediye .

ST Giles Kanada Dil Okullarında %35 indirim fırsatı sunmaktadır. Ayrıca Karantina konaklaması ücretsiz.

ABD Dil Okulları

Amerika Birleşik Devletleri, pandemi döneminde hızlı aşılama yapan ülkeler arasındadır. Bazı eyaletlerinde karantina uygulaması yoktur. Ancak şu anda vize alınamamaktadır. Bunun dışında herhangi bir vizesi olan öğrenciler New York eyaletindeki dil okullarında eğitim alabilir ve covid-19 aşısı yaptırabilir. En az 10 hafta kalma şartı bulunmaktadır.

LSI Amerika dil okulları New York şubesinde %30’a varan indirim fırsatı sunmaktadır. Ancak Amerika vizesi verilmemektedir. Vizeniz varsa gidebilirsiniz.

Kaplan International Amerika Dil okulları %40’ varan indirim sunmaktadır.

Yurtdışı eğitim programlarını kendiniz ayarlayabilirsiniz.! Sertifika programı, dil okulları, master (yüksek lisans) programlarını ve Akademik programlarını, ülkesini, haftasını ve okulları kendiniz seçebilirsiniz. Öğrenci paneline ulaşmak için tıklayınız.

Alternatif Yurtdışı Eğitim ile size sunulan cazip fiyatlar ve ayrıcalıklı fırsatlar, yurtdışında dil eğitimi almayı keyifli hale getirir.

Eğitim , vize sürecini, okul bilgilerini ve aklınıza takılan tüm soruları, 0212 292 4326 numaralı telefonu arayarak danışmanlarından ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz.