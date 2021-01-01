Subaşı: “Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum!”

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Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, ülkeden ayrılmak için özel jet bulamayınca Alsaloussi, uçak kapatmıştı.

Milyarder sevgilisi Alsaloussi’nin bu jestini takipçileriyle paylaşan Subaşı, “Özel jet bulamayınca tüm uçağı bizim için rezerve etti” ifadelerini kullanmıştı. Şeyma Subaşı’na yapılan bu jest sosyal medyada gündem olurken, ünlü isim kısa sürede Twitter’da çok konuşulanlar arasına girdi.

Hakkında çok sayıda tweet atılan Şeyma Subaşı, ardından kendisine gelen eleştirilere yayınladığı gönderi ile yanıt verdi.

Sevgilisi ile birlikte çekilen karesini paylaşan Subaşı, “Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum! Çok değerliyim, çok özelim ama her şeyden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. İyi bir insan olmamı tavsiye ettiler. Tanrı bana en iyisini verdi. Seni çok seviyorum Meedo! ‘Harika bir adam nasıl olmalı?’ diye bir kitap yazmalısın” şeklinde konuştu.