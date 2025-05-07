PAKİSTAN’DAN HİNDİSTAN’A SERT MESAJ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan’ın Pakistan topraklarına düzenlediği füze saldırılarına karşı güçlü bir açıklamada bulundu. Şerif, ülkesinin bu saldırılara karşılık verme hakkına sahip olduğunu belirterek, “Bu karşılığı veriyoruz” ifadelerini kullandı. Bölgede tansiyon giderek yükselirken, Pakistan ordusundan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

5 BÖLGEYE SALDIRI: ÇOK SAYIDA SİVİL KAYIP

Hindistan’ın Pakistan’a yönelik füze saldırıları, Azad Cammu Keşmir’deki Kotli, Muzafferabad ve Bagh bölgeleri ile Pencap eyaletindeki Bahavalpur ve Muridke şehirlerini hedef aldı. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sonucu biri çocuk olmak üzere 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Saldırılarda bir caminin de hedef alındığı belirtildi.

“BU PROVOKASYON CEVAPSIZ KALMAYACAK”

ISPR Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, “Pakistan, bu saldırılara kendi seçeceği yer ve zamanda yanıt verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır” dedi. Hindistan’ın saldırılarda herhangi bir askeri tesisi hedef almadığını, doğrudan sivilleri hedef aldığını belirten Chaudhry, Hindistan’ın “korkakça” davrandığını ifade etti.

5 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Geo News’un geçtiği habere göre, Pakistan güvenlik kaynakları Hindistan’a yönelik gerçekleştirilen misillemede Hindistan’a ait 5 savaş uçağının ve 1 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, Pakistan Hava Kuvvetleri’ne ait tüm uçakların güvende olduğu vurgulandı.

SAVUNMA BAKANI: “ÇOK DAHA BÜYÜK KARŞILIK VERECEĞİZ”

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan’ın saldırılarını “korkakça” olarak nitelendirerek, yalnızca sivilleri hedef alan bu saldırılara çok daha büyük bir karşılık verileceğini duyurdu. Asif, Hindistan’ın bu eyleminin bölgesel barışı tehdit ettiğini söyledi.

ULUSAL GÜVENLİK KOMİTESİ ACİL TOPLANDI

Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatıyla yerel saatle 10.30’da Ulusal Güvenlik Komitesi toplandı. Öte yandan, Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif, kamu güvenliği gerekçesiyle bölgedeki tüm eğitim kurumlarının bir gün süreyle kapalı kalacağını duyurdu.