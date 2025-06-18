Macron: “İran’da Rejim Değişirse Orta Doğu Kaosa Sürüklenir”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’daki rejime dış müdahale ile değişiklik yapılmasının Orta Doğu’da felaket boyutunda sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

İran-İsrail savaşının beşinci gününe girildiği bu süreçte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada’da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Macron, dış müdahale ile İran rejimini devirmeye çalışmanın bölgeyi daha büyük bir kaosa sürükleyeceği uyarısında bulundu.

“Bu En Büyük Stratejik Hata Olur”

Macron, rejim değişikliği hedefli askeri müdahalelere karşı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yapılabilecek en büyük yanlış, İran’da dış müdahaleyle bir rejim değişikliğine kalkışmaktır. Bu, Orta Doğu’da çok daha büyük bir kaosun kapısını aralar.”

Fransız lider, ABD Başkanı Donald Trump’ın fikirlerinin değiştiğine de dikkat çekerek, geçmişteki rejim müdahalelerinin sonuçlarını örnek gösterdi.

“Bombalarla Kurtarılmak Bir Halkın Hakkı Değil”

Macron, bir ülkenin halkının iradesi dışında dış güçlerle ‘kurtarılabileceği’ düşüncesini tehlikeli bir yanılgı olarak nitelendirdi:

“Bir halk, dışarıdan bombalarla özgürleştirilemez. Bu düşünce egemenlik ilkesine aykırıdır.”

Macron’un açıklamaları, son günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’daki muhaliflere ayaklanma çağrısı yaptığı ve İran dini lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast ima eden söylemlerinin ardından geldi.

Netanyahu’dan Suikast İması ve Ayaklanma Çağrısı

İsrail, 13 Haziran’da başlattığı geniş kapsamlı saldırılarla İran’ın nükleer tesislerini ve askeri hedeflerini vurmuştu. Netanyahu, üç gün sonra yaptığı açıklamada “Ne gerekiyorsa yapacağız” diyerek, Hamaney’e suikast ihtimalini açıkça gündeme getirmişti.

Aynı süreçte, sosyal medyada rejim değişikliği yönünde birçok mesaj paylaşan İsrailli yetkililer, İran’daki muhaliflere seslenerek “İran yeniden büyük olabilir” mesajları vermişti.