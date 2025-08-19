Özlem Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e suç duyurusu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında “hakaret” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasıyla başlayan siyasi deprem, CHP içindeki tartışmaları büyütürken, yaşanan son gelişme hem parti içi kriz hem de Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı.

AK Parti’ye Geçiş Sonrası Siyasi Fırtına

Uzun yıllar CHP saflarında siyaset yapan ve “Topuklu Efe” lakabıyla tanınan Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi, parti tabanında büyük tepkiyle karşılandı. CHP teşkilatları ve seçmenleri arasında sert tartışmaların yaşanmasına yol açan bu karar, muhalefet cephesinde kırılmalara neden oldu.

Çerçioğlu’nun yeni siyasi tercihinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sert açıklamalarda bulunarak, bu geçişi “ihanet” olarak yorumlamıştı.

Aydın’da Gergin Miting

CHP il teşkilatının Aydın’da düzenlediği mitingde tansiyon bir hayli yüksekti. Özgür Özel, yaptığı konuşmada Özlem Çerçioğlu’nu hedef alarak, sert sözlerle eleştirilerde bulundu. Miting alanında açılan pankartlarda da Çerçioğlu’na yönelik eleştiriler dikkat çekti.

Parti tabanında bu çıkış destek bulurken, Çerçioğlu cephesi ise Özel’in ifadelerinin siyasi sınırları aştığını ve kişilik haklarını zedelediğini savundu.

Hakaret İddiası Yargıya Taşındı

Mitingde kullanılan ifadelerin “hakaret içerdiğini” belirten Özlem Çerçioğlu, avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Çerçioğlu’nun bu adımı, CHP-Çerçioğlu gerilimini yalnızca siyasi alandan çıkarıp hukuki bir boyuta taşıdı.

Siyasi kulislerde, suç duyurusunun önümüzdeki günlerde yargı sürecinde geniş yankı bulacağı ve siyasette tansiyonun daha da yükseleceği yorumları yapılıyor.

CHP’de Kriz Derinleşiyor

CHP’de son dönemde yaşanan iç tartışmalar, özellikle yerel seçimler sonrasında parti yönetimi ve belediye başkanları arasında artarak devam ediyordu. Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılımı ise bu sürecin en kritik dönemeçlerinden biri oldu.

Özlem Çerçioğlu’nun suç duyurusunun ardından, CHP içindeki tartışmaların daha da büyümesi bekleniyor. Parti kulislerinde, bu krizin yerel teşkilatlar üzerinde de ciddi etki yaratabileceği konuşuluyor.

Yargı Süreci Siyasetin Gündeminde

Önümüzdeki günlerde Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın nasıl bir adım atacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu. Çerçioğlu-Özel polemiğinin yargıya taşınması, yalnızca CHP’nin değil, Türk siyasetinin genel atmosferini de etkileyecek nitelikte görülüyor.