Aziz Yıldırım’dan Deprem Araştırmalarına 350 Bin Dolarlık Destek

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Türkiye’nin deprem araştırmalarına büyük katkı sağlayacak bir bağışa imza attı. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (MATAM) destek olmak amacıyla, deniz tabanı incelemelerinde kullanılacak 350 bin dolar değerinde araştırma gemisi bağışladı.

Prof. Dr. Cenk Yaltırak Detayları Açıkladı

Bağışın detaylarını paylaşan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, iş dünyasında kimsenin satın alamadığı geminin Aziz Yıldırım sayesinde alınabildiğini vurguladı. Yaltırak, “350 bin dolarlık gemiyi hiçbir iş insanı alamadı. Aziz Yıldırım’la yarım saatlik görüşmede ne yapmak istediğimizi anladı ve ikna oldu. Tek şartı vardı: ‘KDV’yi ben ödemem.’ Eşimle konuştum, 70 bin dolarlık KDV’yi ben ödedim ve gemi alındı” ifadelerini kullandı.

Urbano Monti Gemisi’nin Özellikleri

Bağışlanan geminin adı Urbano Monti. 2007 yılında inşa edilen ve İtalyan bayrağı taşıyan gemi, son teknoloji donanımlara sahip.

Uzunluk: 60 metre

Genişlik: 15,6 metre

Donanım: Çok ışınlı ekosounder, akustik konumlandırma sistemleri, pistonlu karot alma cihazı, stratigrafiyi belirleyen statik penetrometre.

Deprem Araştırmalarına Büyük Katkı

Deniz tabanının ayrıntılı incelenmesine imkan sağlayan bu gemi, Marmara Denizi’ndeki fay hatlarının araştırılmasında ve deprem risklerinin belirlenmesinde kullanılacak. Bilim insanları, bu bağış sayesinde Türkiye’nin deprem çalışmalarında yeni bir dönemin başladığını ifade ediyor.

Aziz Yıldırım’ın yaptığı bu anlamlı katkı, sadece spor camiasında değil, bilim dünyasında da takdir topladı.