CHP İSTANBUL İL BİNASI ÖNÜNDE GERİLİM!

VATANDAŞLARDAN POLİS BARİKATINI AŞMA GİRİŞİMİ

İstanbul’da, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gelişen olaylar kamuoyunun dikkatini çekiyor. İstanbul Valiliği tarafından getirilen üç günlük eylem yasağı kapsamında, il binasına giden yollar polis tarafından kapatıldı. Ancak buna rağmen bazı vatandaşlar kurulan barikatları aşarak il binası önüne ulaşmayı başardı.

MÜDAHALE VE TOPLANMA ÇABALARI

CHP İstanbul Gençlik Kolları, sosyal medya üzerinden geniş çaplı bir çağrı yaparak, tüm İstanbulluları saat 23:00 itibarıyla il binasına davet etti. Yapılan açıklamada “demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz” vurgusu yer aldı. Ardından binaya doğru yönelen kalabalık, polis engelini aşmaya çalıştı. Bu sırada çevik kuvvet ekipleri ile bazı milletvekilleri arasında sözlü gerilim yaşandığı gözlemlendi.

PARTİ İÇİNDE KRİTİK GELİŞMELER

CHP’de yaşanan gelişmeler de dikkat çekti. Parti içinde yürütülen kongre sürecine dair açılan dava sonucunda mevcut İl Başkanı ve yönetimi görevden alındı. Yerine geçici olarak eski İl Başkanı ve bir heyet atanırken, mevcut yönetim bu karara karşı direnişini sürdüreceğini açıkladı. Gerginliğin odağında yer alan yönetim, parti binasından ayrılmamaya ve destekçilerini orada tutmaya kararlı görünüyor.

VATANDAŞLAR VE PARTİLİLER NÖBETTE

İl binası çevresinde toplanan kalabalık, “CHP halkındır, halkın evine dokunma” sloganlarıyla bekleyişe geçti. CHP’li kadınlar ise binanın önünde oturma eylemi başlattı. Eylemciler, “kayyımlar gidecek, biz kalacağız” mesajını güçlü biçimde paylaşıyor. Partililer arasında bu direnişin sembolü haline gelen sloganlar, sesli ve etkileyici bir şekilde duyuruluyor.

HUKUKİ VE HALK AKLI PARÇASI

Yaşanan bu süreç, demokratik bir tepki mi yoksa hukuka direnç mi sorusunu akıllara getiriyor. İl binasına girişlerin engellenmesi ve yolların kapatılması, vatandaşların temel hak arayışına bir müdahale olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, Valiliğin aldığı toplantı ve eylem yasağı kararı, düzenin korunması gerekçesiyle savunuluyor.

